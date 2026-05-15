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Mondial 2026 Un stage en Turquie pour l’Iran avant la Coupe du monde

ATS

15.5.2026 - 18:08

L'équipe d'Iran effectuera un stage de préparation en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis pour la Coupe du monde 2026, qui débute le mois prochain. Des médias locaux ont rapporté la nouvelle vendredi.

Carlos Queiroz, entraîneur de l’Iran, et ses hommes feront un stage en Turquie en vue du Mondial 2026.
Carlos Queiroz, entraîneur de l’Iran, et ses hommes feront un stage en Turquie en vue du Mondial 2026.
AP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.05.2026, 18:08

«La prochaine phase de préparation de l'équipe nationale doit se dérouler à Antalya, en Turquie», a indiqué le site Football360, précisant que la sélection rejoindrait ensuite l'Arizona et Tucson pour poursuivre sa préparation.

A Antalya, la «Team Melli» espère disputer deux matches amicaux, même si seule une rencontre face à la Gambie le 29 mai a été confirmée jusqu'ici, a déclaré Sam Mehdizadeh, agent de matches irano-canadien à la tête d'une société organisant des rencontres amicales impliquant la sélection iranienne. Celle-ci a déjà effectué un stage dans la station balnéaire turque en mars.

La date exacte du départ des Iraniens pour la Turquie n'était pas connue dans l'immédiat. Les joueurs doivent également profiter de leur passage dans ce pays pour effectuer les démarches liées à l'obtention de visas pour les Etats-Unis, en plein conflit entre Téhéran et Washington. Selon le média sportif iranien Varzesh3, l'équipe devrait quitter l'Iran samedi.

Ces informations interviennent au lendemain des déclarations du président de la Fédération iranienne Mehdi Taj, affirmant qu'aucun visa n'avait encore été délivré à la Team Melli pour entrer aux Etats-Unis dans le cadre du Mondial (11 juin-19 juillet). M. Taj doit s'entretenir avec le président de la FIFA Gianni Infantino, alors que Téhéran cherche à obtenir des garanties pour son équipe en vue du séjour aux Etats-Unis.

Cité par l'agence Irna, le patron de la fédération iranienne a aussi affirmé que les joueurs devraient se soumettre à une prise d'empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa, tout en souhaitant éviter un déplacement de plus de 450 kilomètres entre Antalya et Ankara dans ce but.

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