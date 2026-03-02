Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du monde 2026 Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

ATS

2.3.2026 - 09:57

Avec trois pays organisateurs (Etats-Unis, Mexique, Canada) et 104 matches, la Coupe du monde qui s'ouvre dans 100 jours promet d'être hors normes. Elle se déroulera dans un contexte rendu incertain par la politique de Donald Trump, les violences au Mexique ou l'intervention américaine en Iran.

La Coupe du monde se déroulera dans un contexte rendu incertain par la politique de Donald Trump.
La Coupe du monde se déroulera dans un contexte rendu incertain par la politique de Donald Trump.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

02.03.2026, 09:57

Quatre ans après le Mondial au Qatar, minuscule émirat gazier du Golfe, le tournoi sera celui de tous les superlatifs, disputé dans 16 enceintes pour certaines distantes de 4000 km, sur quatre fuseaux horaires. Entre le match d'ouverture, le 11 juin au stade Aztèque de Mexico, et la finale six semaines plus tard le 19 juillet dans le New Jersey, 48 équipes, soit 50% de plus qu'en 2022, s'affronteront en mondovision pour succéder à l'Argentine de Lionel Messi.

Pour donner la mesure de l'évènement, le président de la Fédération internationale de football Gianni Infantino promet «104 Super Bowl» et des retombées de l'ordre de 11 milliards de dollars pour l'instance.

Coupe du monde de football. «Pour les supporters, un seul conseil : évitez les États-Unis !»

Coupe du monde de football«Pour les supporters, un seul conseil : évitez les États-Unis !»

Le dirigeant valaisan, qui se targue d'une proximité rare avec le président américain Donald Trump, a également estimé lors d'un entretien à la chaîne CNBC l'impact sur l'économie des Etats-Unis, où se déroulera l'essentiel des matches -78 dont toutes les rencontres à partir des quarts de finale- à «environ 30 milliards de dollars en termes de tourisme, restauration, sécurité, investissements».

Quel effet Trump?

Au-delà de ces chiffres faramineux, le bon déroulement de la compétition sera tributaire de la politique américaine, particulièrement imprévisible depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. En pleine célébration des 250 ans de l'indépendance des Etats-Unis, le milliardaire voit ce Mondial comme l'un des temps forts de son deuxième mandat.

Mais sa politique douanière, notamment contre ses voisins, ses menaces de faire du Canada le 51e Etat américain, ses attaques contre ses alliés européens ou ses mesures pour limiter l'immigration peuvent interroger, même si les appels au boycott de la Coupe du monde ont été assez discrets.

Coupe du monde de football. Face à Donald Trump, l’appel au boycott : «Sérieux, on imagine la jouer ?»

Coupe du monde de footballFace à Donald Trump, l’appel au boycott : «Sérieux, on imagine la jouer ?»

L'opération militaire des Etats-Unis et d'Israël déclenchée samedi contre l'Iran, l'un des qualifiés, pourrait poser la question de la présence sur le sol américain de l'équipe nationale iranienne, censée jouer ses trois matches du premier tour sur la côte ouest.

Jusqu'à très récemment, l'inquiétude portait sur la politique anti-migrants du président républicain qui n'en finit pas de polariser les Américains, et en particulier les méthodes musclées de la police de l'immigration (ICE). Mi-janvier, Washington a annoncé le gel des visas pour 75 pays, dont quatre nations qualifiées (Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire) dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale.

Cette politique peut-elle dissuader certains visiteurs étrangers de faire le coûteux voyage aux Etats-Unis? Outre les sept millions de spectateurs dans les stades, 20 à 30 millions de touristes sont attendus, selon Gianni Infantino.

La sécurité au Mexique?

Mi-février, la question de la sécurité au Mexique s'est de nouveau posée après la mort du chef de l'un des plus importants cartels mexicains de la drogue dans une opération militaire, qui a déclenché une vague de violences meurtrières dans plusieurs zones du pays, dont Guadalajara, qui doit accueillir quatre rencontres de la Coupe du monde.

Interrogé mardi par l'AFP, Gianni Infantino s'est pourtant dit «très tranquille» sur la tenue des matches, et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré qu'il n'y avait «aucun risque».

Coupe du monde. Gianni Infantino «très tranquille» malgré les violences au Mexique

Coupe du mondeGianni Infantino «très tranquille» malgré les violences au Mexique

Les plus lus

«Tout à coup, trois soeurs me tombaient du ciel»
«Signe avant-coureur de la 3e guerre mondiale», disent les médias russes
Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump
Les filles d'Andrew font les frais des frasques de leur père !
Donald Trump tente de justifier l'opération Iran