Drames en série en Équateur Un troisième footballeur tué dans des attaques en septembre

Nicolas Larchevêque

20.9.2025

Un footballeur professionnel équatorien a été tué vendredi lors d'une attaque armée, portant à trois le nombre de footballeurs assassinés depuis le début du mois de septembre dans le pays, a indiqué la police.

Agence France-Presse

20.09.2025, 12:02

Evoluant pour l'équipe 22 de Julio (2e division), Jonathan González, 31 ans, ancien de l'Olimpia au Paraguay et Leon au Mexique, présentait «des blessures provoquées par une arme à feu», a précisé la police. Une deuxième victime, qui n'a pas été identifiée, est décédée pendant son transfert à l'hôpital.

L'attaque s'est produite dans une maison de la province côtière d'Esmeraldas, à la frontière avec la Colombie, en proie à des affrontements entre gangs de trafiquants de drogue. Trois footballeurs au total ont trouvé la mort au mois de septembre à cause de la violence.

Victimes collatérales

Le 10 septembre, Maicol Valencia et Leandro Yépez, joueurs de l'équipe Exapromo Costa (2e division), ont été tués lors d'une attaque armée dans la ville côtière de Manta (sud-ouest). Selon le club, les footballeurs ont été des victimes collatérales, car ils n'étaient pas la cible de l'attaque.

En Equateur, les homicides sont passés de 6 pour 100’000 habitants en 2018 à 38 en 2024, avec un record de 47 en 2023. Le pays était autrefois considéré comme un havre de paix entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne.

