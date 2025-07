Jamal Musiala (Bayern Munich) souffre d'une fracture du péroné après un contact avec le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma samedi au Mondial des clubs. Le milieu offensif allemand sera indisponible pour une longue durée.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Remplacé à la mi-temps du match perdu 2-0 à Atlanta, l'international allemand de 22 ans est en cours de rapatriement. Il sera opéré prochainement, a précisé le Bayern dans un communiqué. «Cette grave blessure et cette longue absence sont un véritable choc pour Jamal et pour nous tous», a commenté Max Eberl, directeur sportif du Bayern.

Selon la presse allemande, Jamal Musiala devrait être éloigné des terrains entre quatre et cinq mois, avec un retour espéré pour les derniers matches avant la trêve hivernale. Le choc avec Donnarumma s'est produit dans le temps additionnel de la première période, samedi. Musiala était parvenu à se faufiler entre le défenseur parisien Pacho et son gardien de but.

Les reproches de Neuer

L'Italien a plongé, mais dans sa chute, la jambe gauche de l'attaquant allemand s'est retrouvée en porte-à-faux et a plié sous le poids de Donnarumma. «C'est une situation dans laquelle on ne doit pas sortir de cette façon. C'est très risqué. Il accepte le risque de blesser son adversaire», a reproché le gardien du Bayern, Manuel Neuer après la rencontre.

