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Le Real sévit Une amende astronomique pour Valverde et Tchouaméni

ATS

8.5.2026 - 17:45

Le Real Madrid a infligé une amende de 500'000 euros à Federico Valverde et à Aurélien Tchouaméni, a annoncé le club vendredi. Les Merengues ont pris cette décision après une altercation entre les deux joueurs ayant causé la blessure de l'Uruguayen.

Valverde et Tchouaméni ont écopé d'une lourde amende.
Valverde et Tchouaméni ont écopé d'une lourde amende.
IMAGO/ZUMA Press Wire
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.05.2026, 17:45

08.05.2026, 17:56

A deux jours du Clasico contre Barcelone, le club n'a pas infligé de sanctions sportives aux deux joueurs, cette amende «clôturant ainsi la procédure interne» engagée contre eux, précise le Real dans son communiqué. «Les joueurs ont exprimé leurs sincères regrets et se sont mutuellement excusés» ajoute le club.

Altercation avec Tchouaméni. Valverde : «La fatigue et la frustration ont fait dégénérer la situation»

Altercation avec TchouaméniValverde : «La fatigue et la frustration ont fait dégénérer la situation»

Si Tchouaméni a participé à l'entraînement vendredi, Valverde est lui forfait pour le Clasico. Il doit «rester au repos entre 10 et 14 jours» en raison d'un «traumatisme crânien», a indiqué le club madrilène jeudi soir.

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