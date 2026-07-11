Ce n’est plus la Coupe du monde des gardiens! Au lendemain de la bévue du Belge Senne Lammens, Orjan Haskjold Nyland a précipité la défaite 2-1 de la Norvège face à l’Angleterre à Miami.

A l’entame des prolongations, celui qui fut le héros de la victoire contre le Brésil a repoussé dans les pieds de Jude Bellingham une frappe de Morgan Rogers qui n’avait rien de fatale. Déjà auteur de l’égalisation dans le temps additionnel de la 1ère mi-temps, le joueur du Real Madrid pouvait donner l’avantage à ses couleurs avec son sixième but dans cette Coupe du monde

Arraché dans la souffrance comme ceux face à la RD du Congo et au Mexique, ce succès offre aux «Three Lions» une nouvelle qualification pour les demi-finales huit ans après celle obtenue en Russie. Mais ils devront élever considérablement le curseur mercredi à Atlanta pour continuer à rêver. Thomas Tuchel a, toutefois, deux raisons de croire que le destin peut sourire à son équipe. Jude Bellingham marche littéralement sur l’eau et il peut vraiment forcer la décision à tout moment. Par ailleurs, on voit mal Harry Kane livrer mercredi une performance aussi terne que lors de ce quart de finale...

Pickford sauvé par sa transversale

Eprouvés sans doute par la touffeur de Miami, les Anglais ont énormément souffert dans le temps réglementaire avec une seconde période très largement dominée par les Norvégiens. Au fil des minutes, Erling Haaland et ses coéquipiers ont su tisser leur toile pour être bien près de forcer la décision avant les prolongations. Un but de Torbjörn Heggem était, ainsi, annulé à la 55e pour une faute préalable d’Haaland avant que Pickford ne soit sauvé par la transversale sur une tête de Kristoffer Ajer (75e).

Après une première demi-heure qui a surtout ressemblé à une partie d’échecs avec des Norvégiens soucieux de bien défendre en 4-1-4-1, la rencontre avait connu son premier tournant: l’ouverture du score de la Norvège à la 36e par Andreas Schjelderup dont le tir, le centre plutôt, a abusé un Jordan Pickford bien fébrile. C’est Harry Kane, pressé par Patrick Berg, qui a perdu le ballon pour permettre à l’adversaire de créer un déséquilibre dans ce match si fermé.

L’Angleterre avait le bonheur d’égaliser juste avant la pause sur une prouesse de Jude Bellingham. Servi par Anthony Gordon à l’orée de la surface, le joueur du Real Madrid signait un enchaînement de toute beauté pour recoller au score. Avant de sceller l'issue de cette rencontre grâce au coup de pouce presque providentiel de Nyland.