Suisse – Kosovo Une charnière Elvedi-Akanji, Vargas et Rieder titulaires

ATS

5.9.2025 - 19:58

Nico Elvedi fera la paire avec Manuel Akanji face au Kosovo vendredi à Bâle (20h45), pour le premier match de la Suisse dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vargas et Rieder sont titulaires.

Nico Elvedi (au centre) est titulaire en défense centrale aux cotés de Manuel Akanji (archives).
Nico Elvedi (au centre) est titulaire en défense centrale aux cotés de Manuel Akanji (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.09.2025, 19:58

05.09.2025, 20:09

Murat Yakin a donc choisi de reconduire la même charnière que lors du dernier match de la Suisse, la belle victoire 4-0 face aux Etats-Unis à Nashville, en juin. Les deux hommes auront la lourde tâche de museler l'avant-centre Vedat Muriqi, meilleur buteur de la sélection kosovare.

Sur le flanc droit de la défense, Yakin a préféré Silvan Widmer au Vaudois Isaac Schmidt. A gauche, l'inusable Ricardo Rodriguez est titulaire. Et au milieu, Fabian Rieder accompagne Granit Xhaka et Remo Freuler.

Absent du dernier rassemblement en raison d'une blessure, Ruben Vargas fait son retour en attaque. L'ailier du FC Séville devrait occuper le côté gauche, tandis que Dan Ndoye évoluera sur la droite. Sans surprise, Breel Embolo est titulaire en pointe.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

La composition du Kosovo: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada; Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija; Krasniqi, Muriqi, Jashari.

