La Super League dames entre dans sa phase décisive samedi. La course au titre s'annonce très ouverte, même si trois des quatre quarts de finale paraissent déséquilibrés. Tenant du trophée, Servette Chênois fait toujours partie des favoris.

Depuis 2012, le champion s'est toujours appelé FC Zurich ou Servette Chênois, à une exception près. IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA ATS

Depuis 2012, le champion s'est toujours appelé FC Zurich ou Servette Chênois, à une exception près. Ces deux équipes font à nouveau partie des candidats au titre avant les play-off. Elles pourraient d'ailleurs se retrouver en finale comme ces trois dernières années, depuis que des play-off figurent au menu.

Mais rien n'est acquis. La concurrence s'est avérée de plus en plus féroce durant la phase préliminaire. Et ni le FC Zurich ni Servette Chênois ne semblent à l'abri d'une mauvaise surprise, et ce dès les quarts de finale pour les Zurichoises.

Un trio de choc

Young Boys a remporté la phase qualificative et caresse l'espoir de remporter son premier titre de champion chez les dames. Le mélange de jeunes talents, comme Iman Beney et Naomi Luyet, et de routinières, comme Stephanie Waeber et Courtney Strode, est idéal.

Avec Lucerne, YB a en outre hérité de l'adversaire le plus facile en quart de finale. Et en demi-finale, les Bernoises éviteraient le FC Bâle et Servette Chênois qui ont également fait forte impression lors de la qualification.

Le FC Bâle, battu par Zurich en finale de la Coupe de Suisse, aborde également ces play-off le couteau entre les dents. Coumba Sow et ses équipières, deuxièmes de la phase préliminaire, semblent également à l'abri d'une mauvaise surprise en quart de finale face à Aarau.

Troisième de la qualification à 1 point d'YB et de Bâle, Servette devra pour sa part se frotter à Grasshopper au 1er tour, avant de retrouver vraisemblablement Bâle dans le dernier carré. La formation genevoise a su compenser les départs importants de l'été grâce à la profondeur et à l'expérience de son effectif.

Zurich face à St-Gall

Le quart de finale le plus indécis mettra aux prises St-Gall et le FC Zurich. Le FCSG aura l'avantage de recevoir au match retour. Les St-Galloises ont en outre remporté les deux confrontations directes de la saison. Mais Zurich a prouvé en finale de Coupe être bel et bien l'équipe des grands rendez-vous.

Ces play-off se déroulent par ailleurs selon un format légèrement modifié. Au cours des trois dernières saisons, le champion a été désigné lors d'une seule finale disputée sur terrain neutre. Ce printemps, la finale des play-off se déroulera pour la première fois en matches aller-retour.