  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football féminin Une première amère pour Rafel Navarro avec la Nati

ATS

28.11.2025 - 21:06

Rafel Navarro n’a pas connu la victoire pour sa grande première à la tête de l’équipe de Suisse. A Jerez de la Frontera, le mentor catalan et ses joueuses ont concédé une défaite rageante 2-1 devant la Belgique.

La Suisse a concédé une défaite rageante contre la Belgique en Espagne.
La Suisse a concédé une défaite rageante contre la Belgique en Espagne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 21:06

Malgré un ascendant très prononcé et une égalisation d’Alisha Lehmann, la Suisse a subi une leçon de réalisme de la part des Belges qui ont marqué sur leurs deux seules véritables occasions. Cette défaite a été actée sur une réussite de la tête de Tine de Caigny à la 72e. Déjà hésitante sur l’ouverture du score, Livia Peng aurait pu faire mieux sur cette action qui survenait quelques secondes seulement après une chance en or pour les Suissesses.

La Suisse aura l'occasion de se racheter ce mardi face au Pays de Galles. Ce match se déroulera également à Jerez de la Frontera. Rafel Navarro demandera à ses joueuses une plus grande efficience dans les deux surfaces pour corriger le tir après cette première malheureuse.

Les plus lus

La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions
Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp
Les Suisses font la grimace face à un récital autrichien
Airbus rappelle 6000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence