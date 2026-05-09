Co-hôte de la Coupe du monde 2026, le Mexique a annoncé vendredi sonner la fin de l'année scolaire 40 jours avant la date prévue. Son gouvernement essuie de vives critiques.

Des associations de parents d'élèves se sont insurgées contre la mesure de Mario Delgado. IMAGO/aal.photo

Keystone-SDA ATS

Le ministre de l'Education, outre l'accueil de milliers de supporters dans un contexte de sécurité renforcée, a fait valoir s'attendre à une vague de chaleur dans plusieurs Etats du pays. Le Mexique coorganise le Mondial avec les Etats-Unis et le Canada et sera le théâtre du match d'ouverture le 11 juin à Mexico.

«Nous allons arrêter le 5 (juin) parce qu'il y a de nombreux Etats qui connaissent des températures élevées et il y a aussi la question de la Coupe du monde», a déclaré le ministre Mario Delgado. La rentrée 2026/27 est prévue le 31 août, mais le ministre a envisagé de «réexaminer la date de la rentrée».

Improvisation

«Avancer la fin de l'année scolaire affectera plus de 23,4 millions d'élèves, réduisant le temps d'apprentissage dans un contexte de retard éducatif et de fortes inégalités», s'est étonné le centre de réflexion México Evalúa.

Des associations de parents d'élèves se sont également insurgées de la mesure portant à 3 mois les vacances d'été. Elles disent ne pas avoir été consultées et soulignent que de nombreux parents sont face au défi de trouver des solutions de garde durant une période prolongée. Le patronat (Coparmex) a qualifié la décision d'"improvisée», l'estimant génératrice d'incertitude dans l'organisation du travail et la production dans le pays.