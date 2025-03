La nouvelle Coupe du monde des clubs à 32 équipes, qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet aux Etats-Unis, proposera une dotation globale d'un milliard de dollars.

les 32 plus gros clubs de la planète participeront à cette compétition organisée par la FIFA. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alors que des zones d'ombre ont longtemps persisté sur les recettes et les retombées financières de la première édition de ce tournoi quadriennal, la FIFA a enregistré ces dernières semaines plusieurs gros partenariats.

La plateforme britannique DAZN est devenue le diffuseur exclusif de la compétition moyennant un milliard d'euros, selon une source proche du dossier, et la FIFA a également signé des contrats avec des sponsors tels que Coca-Cola, Bank of America, le groupe chinois de téléviseurs et d'électronique Hisense et le brasseur belge AB InBev.

A titre de comparaison, la dotation globale du Mondial-2022 au Qatar était de 440 millions de dollars. Au niveau des clubs, la Ligue des champions, dont la nouvelle formule comprend 36 participants, propose elle 2,467 milliards d'euros aux qualifiés. Mais cette épreuve a lieu sur plusieurs mois.

En plus du milliard promis aux équipes qualifiées, un mécanisme de solidarité sera également mis en place pour reverser les recettes de la compétition aux autres clubs du monde, selon une source proche du dossier.