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Qualifs Mondial 2027 Une équipe de Suisse en clair-obscur : «Je ne suis pas content»

ATS

15.4.2026 - 10:06

Malgré son succès 3-1 contre la Turquie mardi à Zurich en qualifications pour la Coupe du monde 2027, l'équipe de Suisse n'était pas particulièrement satisfaite de sa prestation. Le sélectionneur Rafel Navarro en particulier a pointé plusieurs lacunes.

Viola Calligaris : «Contente pour les trois points, mais...»

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La réaction de Viola Calligaris, buteuse avec l’équipe de Suisse féminine lors de la victoire (3-1) contre la Turquie mardi à Zurich dans les qualifications à la Coupe du monde 2027.

14.04.2026

Keystone-SDA

15.04.2026, 10:06

15.04.2026, 11:34

«Je ne suis pas content de notre première mi-temps», a lancé le coach espagnol après le match, déplorant les nombreuses erreurs défensives ainsi qu'à la relance, mais aussi les manquements des attaquantes, qui ont perdu beaucoup de ballons.

Auteure d'un doublé, Aurélie Csillag a assuré que Navarro avait tapé du poing sur la table à la mi-temps. Le sélectionneur a tenu à tempérer: «J'ai essayé de rester positif. Car tout le monde a bien vu que nous avions mal joué en 1re mi-temps.»

Diamant à polir

Les Suissesses ont montré davantage d'allant en deuxième période, sous l'impulsion d'Iman Beney, Aurélie Csillag et Sydney Schertenleib. La première nommée a réalisé un magnifique assist sur l'ouverture du score peu après la pause et Csillag a signé son premier doublé sous les couleurs nationales. Et surtout, Schertenleib a brillé comme meneuse de jeu. «Elle s'est comportée en leader. Elle a à coeur d'aider l'équipe. Sans conteste la femme du match», a déclaré Navarro au sujet de la demie du FC Barcelone Femini.

A 19 ans, Sydney Schertenleib fait preuve d'une intelligence de jeu remarquable et s'est révélée au-dessus du lot techniquement. «Elle est faite pour le foot», s'émerveille Navarro. Des qualités qui lui valent un temps de jeu conséquent à Barcelone, au sein d'une très grosse cylindrée européenne où elle n'endosse pas le même rôle qu'en équipe de Suisse.

Avec cette star encore en devenir qu'il avait déjà côtoyée à Barcelone, Navarro dispose d'une arme redoutable. Mais il ne veut pas en abuser. «Sydney est encore jeune. Elle n'a pas à jouer les sauveuses, je ne construis pas l'équipe autour d'elle. Elle a encore beaucoup de temps devant elle et n'est pas la seule joueuse talentueuse.»

Qualifs Mondial 2027. La Suisse s’adjuge le «choc au sommet» et un succès sans prix

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La sélection helvétique manque encore de constance, mais le coach la voit sur le bon chemin. «Nous avons été meilleurs en seconde mi-temps. L'équipe voulait vraiment la victoire», poursuit-il. «Nous nous améliorons de jour en jour. Mais nous pouvons faire mieux.»

Aussi laborieux par moments a-t-il été, ce succès constitue un bon viatique sur la route tortueuse des qualifications pour le Mondial 2027 au Brésil. Un nul samedi au match retour en Turquie assurerait pratiquement aux Suissesses la première place du groupe, synonyme de retour en Ligue A de la Ligue des Nations, et, surtout, un tirage au sort plus clément pour la deuxième phase de ce tour préliminaire.

Aurélie Csillag : «Personnellement, c’est incroyable»

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La réaction d’Aurélie Csillag, auteure d’un doublé avec l’équipe de Suisse féminine lors de la victoire (3-1) contre la Turquie mardi à Zurich dans les qualifications à la Coupe du monde 2027.

14.04.2026

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