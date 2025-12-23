  1. Clients Privés
Equipe de Suisse dames Une ex-internationale allemande pour épauler la Nati

ATS

23.12.2025 - 15:03

L'ex-internationale allemande Julia Simic a été désignée entraineuse adjointe de l'équipe de Suisse dames, a annoncée mardi l'ASF. Elle travaillera de concert avec le sélectionneur Rafel Navarro.

Julia Simic est la nouvelle adjointe du sélectionneur de l'équipe de Suisse dames Rafel Navarro (image d’archives).
Julia Simic est la nouvelle adjointe du sélectionneur de l'équipe de Suisse dames Rafel Navarro (image d’archives).
IMAGO/Chai v.d. Laage

Keystone-SDA

23.12.2025, 15:03

23.12.2025, 15:11

Simic a joué de nombreuses années en Bundesliga, notamment au Bayern Munich, avant de terminer sa carrière à l'AC Milan. Elle était jusqu'à présent l'entraineuse des M20 à l'Eintracht Francfort.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse Rafel Navarro s'est réjoui de cette arrivée: «Julia dispose d'une grande expérience internationale et d'une compréhension contemporaine du jeu. Elle sera un atout précieux pour notre équipe, tant sur le plan sportif qu'humain, et nous nous réjouissons de franchir les prochaines étapes avec elle», a-t-il déclaré dans le communiqué de l'Association suisse de football.

