Le parquet espagnol a fait appel devant la Cour Suprême de l'annulation de la condamnation pour viol du footballeur brésilien Dani Alves, estimant que cette décision était fondée sur des conclusions «erronées», «voire arbitraires» et qu'elle «condamnait moralement» la plaignante en niant sa crédibilité.

Dani Alves retournera-t-il en prison ? KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Le ministère public, qui avait déjà annoncé son intention de contester la décision rendue fin mars par le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne, estime que ce dernier a fait «une évaluation irréfléchie et irrationnelle» de certaines preuves versées au dossier, selon ses conclusions publiées mercredi.

L'ex-latéral droit du Barça, qui avait été condamné en première instance à quatre ans et demi de prison pour viol, avait été acquitté le 28 mars par cette cour d'appel de Barcelone, qui avait pointé le manque de «crédibilité» de la plaignante et des «insuffisances» dans les preuves apportées.

Les magistrats avaient alors aussi rejeté l'appel du ministère public contre la première sentence. Le parquet avait à nouveau requis une peine de neuf ans de prison contre l'ancien joueur.

Dans ce nouvel appel, le parquet estime que les conclusions du tribunal catalan, qui avait notamment pointé l'écart entre l'attitude de la plaignante enregistrée par des caméras de surveillance et son récit, sont «complètement erronées et irrationnelles, voire arbitraires».

«Il semblerait que l'on reprenne le postulat médiéval selon lequel ‹une femme qui accepte de s'enivrer avec un homme accepte tout›. Non, elle accepte seulement de boire», critique le parquet.

La conclusion des juges d'appel «est complètement arbitraire et cruelle envers la jeune femme, qui est moralement condamnée et présentée comme peu fiable», assure-t-il aussi.

Dani Alves était accusé d'avoir violé une jeune femme durant la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans la zone VIP d'une discothèque de Barcelone, ce qu'il a toujours démenti, évoquant notamment une relation sexuelle consentie, après avoir toutefois changé plusieurs fois de version.

Au moment de l'annulation de sa condamnation, Dani Alves était à l'époque en liberté conditionnelle après avoir passé 14 mois en prison.

Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016. Lors de l'affaire, il jouait avec le club mexicain des Pumas, qui l'a licencié.

La décision de la cour d'appel avait été très critiquée par des associations féministes, ainsi que par plusieurs membres du gouvernement de gauche du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

L'avocate de la plaignante avait également fait appel de l'annulation de la condamnation.