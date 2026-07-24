Le défenseur central Nicolas Otamendi a annoncé jeudi soir son départ de la sélection argentine. Il compte 139 sélections avec l'Albiceleste.

Otamendi, 38 ans, qui vient de rejoindre le club argentin de River Plate, a fait part de sa décision par le biais d'une vidéo et d'une lettre publiées sur ses réseaux sociaux.

«Je fais mes adieux avec la sérénité d'avoir tout donné. Je n'ai jamais ménagé mes efforts, je n'ai jamais cessé d'y croire et je n'ai jamais cessé de considérer ce maillot comme le plus grand honneur de ma vie», a-t-il écrit.

Otamendi, qui compte 139 sélections, avait fait ses débuts avec l'Albiceleste en 2009, sous les ordres de Diego Maradona. Il a disputé quatre Coupes du monde (Afrique du Sud 2010, Russie 2018, Qatar 2022 et Amérique du Nord 2026) et est devenu une figure de proue de l'équipe championne du monde au Qatar.