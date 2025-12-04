  1. Clients Privés
MLS Une finale au goût de déjà-vu : Messi face à Müller

Arthur Rappaz

4.12.2025

Lionel Messi et son Inter Miami visent samedi à domicile un premier titre de champion MLS, face aux Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, bête noire du héros argentin depuis une quinzaine d'années.

Thomas Müller face à Lionel Messi durant la demi-finale de 2015, entrée dans la légende (archives).
Thomas Müller face à Lionel Messi durant la demi-finale de 2015, entrée dans la légende (archives).
imago/Eibner

Agence France-Presse

04.12.2025, 10:59

04.12.2025, 11:01

Au lendemain du tirage au sort du Mondial-2026, coorganisé par les Etats-Unis, la MLS ne pouvait rêver mieux qu'une affiche à 14h30 locales (20h30 à Paris) entre sa tête de gondole, Lionel Messi (38 ans), et la dernière star européenne à avoir rejoint le championnat, Thomas Müller (36 ans), débarqué en août au Canada.

MLS. Messi et Miami écrasent New York et recevront Vancouver en finale

MLSMessi et Miami écrasent New York et recevront Vancouver en finale

Le feu de Messi devant son public contre la glace de Müller, buteur allemand à sang-froid, soit un grand classique des hautes sphères du football qui a rarement tourné à l'avantage de l'octuple Ballon d'Or.

L'Allemagne avait humilié l'Argentine 4-0 en quart de finale de la Coupe du monde 2010, avec un doublé de Müller, avant de la battre 1-0 en finale en 2014.

«Jouer contre le GOAT»

En août 2020, le Bayern Munich avait anéanti 8-2 le FC Barcelone de Messi en quart de finale de la Ligue des champions, quelques années après une rare correction infligée par les Catalans aux Bavarois (3-0 en demi-finale de la C1 2014-2015).

MLS. Une nouvelle fois, Lionel Messi épate la galerie

MLSUne nouvelle fois, Lionel Messi épate la galerie

«Quoi de plus beau que de jouer contre le GOAT ("Greatest of all time», soit «le meilleur de tous les temps"), jouer contre Messi et le battre?», s'est demandé Müller, cette semaine dans sa newsletter mensuelle, lui qui est sorti 7 fois vainqueur de leurs 10 confrontations.

«C'est une grande finale. Je voulais cette finale et nous y sommes», a-t-il aussi déclaré au diffuseur Apple TV, tout en tenant à souligner que ce n'était «pas Messi contre Müller».

Un jeu léché

Les Vancouver Whitecaps, deuxièmes de la saison régulière à l'Ouest ont en effet su développer cette saison un jeu léché, profitant de l'apport de leur nouvel attaquant allemand en cours d'exercice (8 buts en 11 matches).

MLS. Thomas Müller a fait ses débuts avec Vancouver

MLSThomas Müller a fait ses débuts avec Vancouver

Mais l'occasion semble trop belle pour l'Inter Miami, 3e de la saison régulière à l'Est et irrésistible depuis quelques semaines, dans le sillage de Messi, meilleur buteur du championnat (29 buts, puis 6 buts en play-offs) et d'un autre attaquant argentin, Tadeo Allende, déjà 8 buts en 5 matchs de phases finales.

Aucun des deux clubs n'avait jamais accédé à la finale du championnat, remporté l'an dernier par le LA Galaxy.

