13.12.2025 - 21:19
Victorieux de la Copa Libertadores, Flamengo défiera le PSG mercredi à Doha en finale de la Coupe Intercontinentale.
Nos Parisiens affronteront Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale 2025 ! 🏆#FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/AonQE2kfCJ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2025
Nos Parisiens affronteront Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale 2025 ! 🏆#FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/AonQE2kfCJ
Keystone-SDA
13.12.2025, 21:19
Les Brésiliens ont assuré leur qualification à la faveur de leur succès 2-0 devant les Egyptiens du Pyramids FC.
