L'association Football Supporters Europe (FSE) s'est indigné des «tarifs exorbitants» que prévoit de pratiquer la Fédération internationale de football (FIFA) pour les billets du Mondial 2026, a-t-elle écrit jeudi dans un communiqué.

Les tarifs pratiqués pour la Coupe du monde 2026 par la FIFA ne font pas l’unanimité. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

FSE est «stupéfait» par les «tarifs astronomiques (...) imposés par la FIFA aux supporters les plus fidèles», ceux qui peuvent acheter leur place par l'intermédiaire de leur fédération pour suivre leur équipe par le biais des billets appelés PMA (Participating Member Association allocation).

L'association de supporters demande à la FIFA de «suspendre immédiatement les ventes de billets PMA», «engager une consultation» et «revoir les prix des billets» jusqu'à trouver «une solution respectant la tradition, l'universalité et la portée culturelle de la Coupe du monde».

6’900 dollars pour suivre son pays

Selon les informations de FSE qui affirme avoir vu «les grilles tarifaires publiées progressivement et confidentiellement par la FIFA», suivre son équipe du premier match jusqu'à la finale «coûterait au minimum 6’900 dollars (environ 6000 euros)» à un supporter, «soit près de cinq fois plus que lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar».

«Pour ajouter l'outrage à la blessure, a poursuivi l'association de supporters, la catégorie de prix la plus basse ne sera pas accessible» aux billets PMA car ces places seront réservées «à la vente générale, soumise à une tarification dynamique. C'est une gigantesque trahison de la tradition de la Coupe du monde, qui ignore la contribution des supporters au spectacle», a conclut FSE.

«Le dossier de candidature publié en 2018 promettait des billets à partir de 21 dollars (18 euros). Où sont ces billets aujourd'hui ?» a demandé l'association.