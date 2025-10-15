Une humiliante défaite contre les Iles Féroé et c'est le limogeage

La Fédération tchèque de football tire les conséquences de l'humiliante défaite 2-1 contre les Iles Féroé en match de qualification pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national Ivan Hasek doit quitter son poste, a annoncé mercredi à Prague le président du comité directeur David Trunda.
Hasek, âgé de 62 ans, entraînait l'équipe depuis janvier 2024. On ne sait pas encore qui prendra sa succession. Il s'agira d'abord de trouver une solution provisoire, a-t-on précisé.
Le billet direct pour la Coupe du monde dans le groupe L est pratiquement hors de portée pour la République tchèque, qui accuse trois points de retard et une différence de buts de -15 sur la Croatie. Une victoire contre la lanterne rouge Gibraltar le 17 novembre permettrait au moins d'assurer la participation aux barrages. Si le succès n'était pas au rendez-vous, les Féroïens pourraient alors les coiffer au poteau.