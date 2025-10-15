Une humiliante défaite contre les Iles Féroé et c'est le limogeage

La Fédération tchèque de football tire les conséquences de l'humiliante défaite 2-1 contre les Iles Féroé en match de qualification pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national Ivan Hasek doit quitter son poste, a annoncé mercredi à Prague le président du comité directeur David Trunda.

Trenér Ivan Hašek končí na lavičce národního týmu, který vedl od ledna 2024. 🇨🇿 Pod jeho vedením se reprezentaci podařilo postoupit do Ligy národů A. Celkem odkoučoval 21 utkání s bilancí 11 výher, 5 remíz a 5 porážek.



Více: https://t.co/kMovrnzvw9 pic.twitter.com/WC9sA6J35M — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 15, 2025

Keystone-SDA ATS

Hasek, âgé de 62 ans, entraînait l'équipe depuis janvier 2024. On ne sait pas encore qui prendra sa succession. Il s'agira d'abord de trouver une solution provisoire, a-t-on précisé.

Le billet direct pour la Coupe du monde dans le groupe L est pratiquement hors de portée pour la République tchèque, qui accuse trois points de retard et une différence de buts de -15 sur la Croatie. Une victoire contre la lanterne rouge Gibraltar le 17 novembre permettrait au moins d'assurer la participation aux barrages. Si le succès n'était pas au rendez-vous, les Féroïens pourraient alors les coiffer au poteau.