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«Malheureusement, le jour est venu» Une légende des Reds s’en va : Mohamed Salah quitte Liverpool

ATS

24.3.2026 - 20:10

Mohamed Salah (33 ans) quittera Liverpool au terme de la saison. L'attaquant égyptien l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il portait le maillot des Reds depuis l'été 2017.

Keystone-SDA

24.03.2026, 20:10

24.03.2026, 20:47

En 435 matches avec Liverpool, Salah a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Celui qui est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club a aussi notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020, 2025), la Coupe d'Angleterre (2022) et le Mondial des clubs (2019).

Il a également accumulé diverses récompenses à titre personnel, étant désigné trois fois joueur de l'année par ses pairs ainsi que par les journalistes spécialisés. Le numéro 11 des Reds a aussi été couronné quatre fois meilleur buteur de Premier League.

Salah était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son avenir.

Une passion, une histoire, un esprit

«Malheureusement, le jour est venu. C'est la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool au terme de la saison. Pour commencer, je voulais dire que je n'aurais jamais imaginé comment ce club, cette ville et ces gens deviendraient une part aussi profonde de ma vie», a expliqué Salah.

«Liverpool n'est pas seulement un club de football. C'est une passion, une histoire, un esprit. Partir n'est jamais facile. Vous m'avez donné la meilleure période de ma vie, je serai toujours l'un des vôtres. Grâce à vous, je ne marcherai jamais seul», a-t-il notamment dit dans son message.

Transparence

«L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield», a pour sa part écrit le club champion d'Angleterre en titre. «Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux».

Mohamed Salah a débarqué en Europe en 2012 après avoir été formé à Al Mokawloon. C'est au FC Bâle qu'il s'est révélé entre 2012 et 2014, avec deux titres de champion (2013, 2014). Ses bonnes performances lui ont valu un transfert à Chelsea, mais il n'a pas pu s'y imposer.

C'est en Italie qu'il s'est reconstruit, à la Fiorentina puis à l'AS Rome. En juillet 2017, Liverpool a déboursé 35 millions d'euros pour le recruter: un investissement qui s'est avéré très rentable, l'attaquant devenant sous les ordres de Jürgen Klopp l'un des meilleurs joueurs de la planète.

La saison dernière, sous la houlette d'Arne Slot, Salah a été décisif dans la conquête du titre par les Reds. Il a en effet marqué 29 buts et donné 18 passes décisives. Mais l'exercice en cours s'avère plus compliqué, avec des statistiques en nette baisse. En championnat, il en est à 5 buts et 6 assists.

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