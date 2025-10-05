  1. Clients Privés
Graves accusations Une légende du football mexicain dans de sales draps

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

L'ancien international mexicain Omar Bravo, meilleur buteur de tous les temps du club des Chivas de Guadalajara, a été arrêté samedi au Mexique dans l'état de Jalisco. Il est soupçonné d'agressions sexuelles sur mineure, a annoncé le bureau du procureur.

Omar Bravo avait participé à la Coupe du monde en 2006.
Omar Bravo avait participé à la Coupe du monde en 2006.
KEYSTONE

Agence France-Presse

05.10.2025, 11:56

Bravo, âgé de 45 ans, a été interpellé dans une banlieue de Guadalajara, la capitale de l'état de Jalisco, à la suite d'une plainte déposée par une victime présumée, précise le communiqué du bureau du procureur. Il est accusé d'agressions sexuelles aggravées sur mineure et comparaîtra devant un tribunal dans les prochaines heures, selon le communiqué.

Le magistrat a indiqué disposer de preuves selon lesquelles l'ancien milieu offensif «aurait abusé d'une adolescente à plusieurs reprises au cours des derniers mois» et le soupçonne d'avoir déjà «commis des actes similaires» par le passé.

L'ancien milieu offensif a débuté sa carrière en 2001 aux Chivas, dont il est le meilleur buteur de l’histoire (132). Il a disputé la Coupe du monde 2006 en Allemagne avec deux buts à la clé. Véritable globe-trotter, il a ensuite évolué entre autres au Deportivo la Corogne (Espagne), aux Tigres de Monterrey, à Kansas City (MLS), mais aussi chez deux clubs rivaux des Chivas, l'Atlas et l'Universidad.

