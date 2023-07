Diego Godin met un terme à sa carrière. Le défenseur de 37 ans jouait dernièrement au Velez Sarsfield à Buenos Aires.

Diego Godin met un terme à sa carrière. Keystone

L'international aux 161 sélections, recordman uruguayen, a connu sa période la plus faste entre 2010 et 2019 avec l'Atlético Madrid. Sous la direction de l'entraîneur Diego Simeone, il a été champion, vainqueur de la Coupe et a remporté deux fois l'Europa League.

Avec l'Uruguay, Godin a remporté la Copa America en 2011 et a participé à quatre Coupes du monde.

ATS