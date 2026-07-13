Le football se recueille
Attentat de Nice : Macron annonce une minute de silence avant France-Espagne
Le camion impliqué dans l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice.
picture alliance / Andreas Gebert/dpa
Une minute de silence sera observée mardi avant la demi-finale du Mondial entre la France et l'Espagne, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé sur X lundi.
Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026
Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.
Nous n’oublierons jamais.