Le Valais s'est doté d'une nouvelle filière sport-études destinée à de jeunes footballeuses du canton, a fait savoir le Conseil d'Etat lundi dans un communiqué. Celle-ci a été intégrée à la structure Sport-Arts-Formation (SAF) du cycle d’orientation de Grône et a accueilli ses 19 premières recrues à la rentrée d'août.

Le Valais s'est doté d'une nouvelle filière sport-études (image d’illustration). KEYSTONE

La nouvelle filière s'inscrit dans le cadre d'un projet de promotion du football féminin et a pour objectif «d’offrir aux jeunes joueuses valaisannes une formation sportive d’élite dans le canton, tout en profitant des avantages d’une filière Sport-Etudes de qualité», explique le communiqué. Le projet était porté par l'Association valaisanne de football.

Les 19 joueuses de cette première volée proviennent de l'ensemble du canton et fréquentent des classes de 9e, 10e et 11e année du cycle d'orientation. Elles participent trois jours par semaine à un entraînement spécifique d'une heure et demie, dispensé par le FC Sion féminin.

mabr, ats