  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Copa Libertadores Une nouvelle finale brésilienne, entre Flamengo et Palmeiras

ATS

31.10.2025 - 08:31

La finale de la Copa Libertadores sera de nouveau 100% brésilienne. Ceci après la qualification de Palmeiras jeudi dans cet équivalent sud-américain de la Ligue des champions.

Raphael Veiga de Palmeiras célèbre son goal.
Raphael Veiga de Palmeiras célèbre son goal.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

31.10.2025, 08:31

31.10.2025, 08:38

Palmeiras affrontera donc Flamengo le 29 novembre à Lima, lors de la septième finale d'affilée à se jouer entre deux clubs brésiliens. Les deux équipes les plus cotées du continent ont chacune remporté le titre trois fois. Elles s'étaient déjà affrontées en finale en 2021, alors remportée par Palmeiras, club de Sao Paulo.

Dirigés par l'entraîneur le plus titré de leur histoire, le Portugais Abel Ferreira, les joueurs de Palmeiras arriveront en pleine euphorie après une impressionnante «remontada». Ils ont battu l'équipe équatorienne de Quito 4-0 jeudi à Sao Paulo, un résultat qui a fait oublier la surprenante défaite 3-0 subie la semaine précédente.

Mais attention, car leur adversaire, club de Rio de Janeiro, les a battus 3-2 à la mi-octobre en championnat et a souffert en demi-finale contre le Racing argentin (1-0). Quel qu'il soit, le vainqueur à Lima deviendra l'équipe brésilienne la plus titrée de cette compétition, avec quatre victoires.

La Copa Libertadores a été marquée en avril par la mort de deux jeunes supporters, tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters ont tenté d'entrer de force dans un stade pour un match du tournoi.

Les plus lus

Donald Trump transforme le temple culturel de Washington
Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé
«Très, très lent» - Une controverse refait surface au Masters de Paris
«Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise» - Une ex-ambassadrice pas optimiste
Ferrari détruite : une fameuse route américaine théâtre d’un violent accident !