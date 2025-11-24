  1. Clients Privés
MLS Une nouvelle fois, Lionel Messi épate la galerie

ATS

24.11.2025 - 08:08

Lionel Messi continue de briller en MLS avec Inter Miami. L'Argentin a été décisif dans la qualification de son équipe pour les demi-finales des play-off.

Keystone-SDA

24.11.2025, 08:08

24.11.2025, 08:19

Inter Miami s'est imposé 4-0 à Cincinnati. Messi a ouvert le score à la 19e avant de distiller trois assists sur les réussites de ses compatriotes Mateo Silvetti (57e) et Tadeo Allende (62e/74e). Avec déjà six buts et autant de passes décisives, Messi est déjà le meilleur scorer de l'histoire des play-off de MLS.

En demi-finale, le club floridien affrontera le New York City FC. L'autre affiche mettra aux prises les Vancouver Whitecaps et San Diego ou Minnesota.

