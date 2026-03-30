Une ONG s’alarme : les fans courent de «graves risques»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du monde 2026 Une ONG s’alarme : les fans courent de «graves risques»

Nicolas Larchevêque

30.3.2026

L'ONG Amnesty International alerte lundi sur de «graves risques» encourus par les populations et les supporters lors du Mondial 2026 de football, notamment aux États-Unis, «théâtre d'une crise des droits humains».

Pour Amnesty, la politique de Donald Trump fait courir de «graves risques» aux fans du Mondial.
Pour Amnesty, la politique de Donald Trump fait courir de «graves risques» aux fans du Mondial.
KEYSTONE

Agence France-Presse

30.03.2026, 19:00

«Sous le mandat du président Donald Trump, les États-Unis, où se tiendront les trois quarts des matches de la Coupe du monde, sont le théâtre d'une crise des droits humains», souligne l'organisation dans un communiqué publié en appui d'un rapport intitulé «L'humanité doit triompher», rendu public lundi.

Coupe du monde 2026. L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

Coupe du monde 2026L’Iran, les impôts... : les six casses-têtes avant un tournoi électrique

Cette «crise» est «marquée par des politiques d'immigration discriminatoires, des détentions de masse et des arrestations arbitraires par des agents masqués et armés du Service de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE), du Service des douanes et de la protection des frontières et d'autres agences», accuse Amnesty.

«Malgré le nombre ahurissant d'arrestations et d'expulsions, ni la FIFA ni les autorités (américaines) n'ont fourni de garanties que les fans et les populations locales seront protégés du profilage ethnique et racial, des descentes aveugles et des détentions et expulsions illégales», relève Steve Cockburn, directeur du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International, cité dans le communiqué.

Fans exposés à une «surveillance intrusive» ?

La Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, réunira 48 équipes, dont 78 des 104 matches se dérouleront aux États-Unis.

Des pays comme l'Iran, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire pourraient ne pas pouvoir compter sur leurs supporters en raison des interdictions de voyager imposées par l'administration de Donald Trump, qui a fait de la politique anti-immigration le coeur de son second mandat. D'autres fans de football s'exposent à une «surveillance intrusive» de leurs réseaux sociaux, à des fins de «recherche de contenus ‹anti-américains›», estime l'ONG.

Football. L’Iran «boycotte les Etats-Unis, pas la Coupe du monde»

FootballL’Iran «boycotte les Etats-Unis, pas la Coupe du monde»

En outre, «des membres de groupes LGBTQI+ au Royaume-Uni et en Europe ont déclaré qu'il était dangereux que leur présence soit visible pendant le tournoi», rapporte l'organisation de défense des droits humains, qui s'inquiète aussi de restrictions au droit de manifester et à la liberté d'expression au Mexique et au Canada.

«À seulement 10 semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde, l'engagement de la FIFA à organiser un tournoi dans lequel tout le monde ‹se sentira en sécurité, inclus et libre d'exercer ses droits› requiert une action urgente en vue d'éviter que cette belle compétition ne se solde par un résultat malheureux», prévient Amnesty.

Football. Le Mondial 2026, point de bascule espéré pour le «soccer»

FootballLe Mondial 2026, point de bascule espéré pour le «soccer»

Les plus lus

Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
Un attaquant du Capitole brigue un poste politique
Une ONG s’alarme : les fans courent de «graves risques»
L'Italie face à sa malédiction et des Bosniens piqués au vif
Ditaji Kambundji fait sensation dans sa robe «self-made» !