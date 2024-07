L'international allemand Thomas Müller, vainqueur de la Coupe du Monde 2014 et star du Bayern Munich, a annoncé lundi prendre sa retraite internationale, dix jours après la défaite de son pays en quart de finale de l'Euro.

AFP Nicolas Larchevêque

«Après 131 matches internationaux et 45 buts, je dis aujourd'hui au revoir à l'aigle (emblème de l'équipe d'Allemagne ndlr)», a-t-il annoncé dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, mise en scène sur un terrain de football de la petite ville bavaroise de Pähl (sud) où «tout a commencé» pour le joueur de 34 ans, Thomas Müller a tenu à «remercier» ses supporters.

«Nous avons fait la fête ensemble et avons parfois écrasé une larme ensemble, je voudrais dire merci à tous les fans», a-t-il déclaré, au lendemain de la victoire de l'Espagne face à l'Angleterre (2-1) en finale de l'Euro 2024, organisé en Allemagne. «J'ai toujours été très fier de jouer pour mon pays», a ajouté M.Müller.

Après la défaite de l'équipe allemande face à la Roja vendredi 5 juillet en quart de finale, Thomas Müller avait déjà déclaré qu'il s'agissait «très probablement» de son dernier match au sein de l'équipe nationale. L'attaquant continuera en revanche à jouer pour son club du Bayern Munich, où il a prolongé en décembre dernier jusqu'à l'été 2025.

L'attaquant charismatique faisait partie de l'équipe qui avait remporté la Coupe du Monde en 2014 au Brésil, après sa victoire contre l'Argentine en finale. Lors de cette même compétition, il avait ouvert le score contre le Brésil qui avait subi une humiliante défaite à domicile, battu 7 à 1.

«Lorsque j'ai pu disputer mon premier match international avec l'équipe nationale allemande il y a plus de 14 ans, je n'aurais jamais pu rêver de tout cela. De grandes victoires et des défaites amères, parfois dévasté, pour mieux me relever ensuite», a commenté Müller lundi.

Parmi les joueurs ayant remporté la Coupe du Monde en 2014, seul le gardien de but, Manuel Neuer, fait désormais toujours partie de l'équipe nationale. Avant l'Euro 2024, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, qui faisait également partie de la glorieuse Mannschaft de 2014, avait annoncé qu'il prendrait complètement sa retraite après le tournoi.

Seuls Lothar Matthaeus et Miroslav Klose ont joué plus de matches pour l'Allemagne que Müller, qui s'inscrit au sixième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de son pays.