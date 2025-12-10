La finale de la Coupe de Suisse dames se déroulera pour la première fois le dimanche 29 mars 2026 à Winterthour. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures, communique l'Association suisse de football.

Le FC Zurich avait remporté la Coupe de Suisse en mars dernier. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La direction du football féminin de l'ASF a délibérément choisi un stade «qui symbolise la proximité et la passion du football» pour le jubilé des 50 ans de l'édition féminine. Après des années passées au Letzigrund à Zurich, le stade de Schützenwiese devrait donner un élan supplémentaire aux finalistes et au football suisse, espère la fédération.

Dernière équipe romande en lice, Servette Chênois affronte Rapperswil-Jona dimanche à 16h00. A domicile, la formation genevoise tentera de décrocher un ticket pour les demi-finales.