Football Une première pour la finale de Coupe de Suisse dames

ATS

10.12.2025 - 11:41

La finale de la Coupe de Suisse dames se déroulera pour la première fois le dimanche 29 mars 2026 à Winterthour. Le coup d'envoi sera donné à 15 heures, communique l'Association suisse de football.

Le FC Zurich avait remporté la Coupe de Suisse en mars dernier.
Le FC Zurich avait remporté la Coupe de Suisse en mars dernier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.12.2025, 11:41

La direction du football féminin de l'ASF a délibérément choisi un stade «qui symbolise la proximité et la passion du football» pour le jubilé des 50 ans de l'édition féminine. Après des années passées au Letzigrund à Zurich, le stade de Schützenwiese devrait donner un élan supplémentaire aux finalistes et au football suisse, espère la fédération.

Dernière équipe romande en lice, Servette Chênois affronte Rapperswil-Jona dimanche à 16h00. A domicile, la formation genevoise tentera de décrocher un ticket pour les demi-finales.

