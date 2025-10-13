Le Cap-Vert a réalisé une première historique en se qualifiant lundi à Praia pour la Coupe du monde 2026. Les Cap-Verdiens ont battu l'Eswatini 3-0 pour terminer en tête de son groupe en zone Afrique.

🚨🚨 OFFICIEL ! 𝗟𝗘 𝗖𝗔𝗣-𝗩𝗘𝗥𝗧 🇨🇻 𝗩𝗔𝗟𝗜𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 !!!! ✅🤩🌍



Première participation de leur Histoire. 👏



LE CAP-VERT 🇨🇻 TERMINE DEVANT LE CAMEROUN 🇨🇲 !!!! pic.twitter.com/qVOt14QttB — Actu Foot (@ActuFoot_) October 13, 2025

Keystone-SDA ATS

La sélection cap-verdienne était encore sous la menace du Cameroun, qui pointait à deux points du Cap-Vert avant cette dernière journée du groupe D. Coup sur coup, Dailon Livramento (48e) et Willy Semedo (51e) ont mis fin aux derniers espoirs camerounais, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 face à l'Angola.

Dans les arrêts de jeux, Stopira a conclu en inscrivant un 3e but pour permettre à l'archipel de devenir le sixième pays africain à se qualifier, après la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Ghana.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.