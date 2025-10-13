  1. Clients Privés
Qualifications Mondial 2026 La belle histoire : le Cap-Vert va disputer la Coupe du monde !

ATS

13.10.2025 - 20:21

Le Cap-Vert a réalisé une première historique en se qualifiant lundi à Praia pour la Coupe du monde 2026. Les Cap-Verdiens ont battu l'Eswatini 3-0 pour terminer en tête de son groupe en zone Afrique.

Keystone-SDA

13.10.2025, 20:21

La sélection cap-verdienne était encore sous la menace du Cameroun, qui pointait à deux points du Cap-Vert avant cette dernière journée du groupe D. Coup sur coup, Dailon Livramento (48e) et Willy Semedo (51e) ont mis fin aux derniers espoirs camerounais, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 face à l'Angola.

Dans les arrêts de jeux, Stopira a conclu en inscrivant un 3e but pour permettre à l'archipel de devenir le sixième pays africain à se qualifier, après la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Ghana.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.

