Sydney Schertenleib a fêté sa première titularisation ce week-end en Liga avec le FC Barcelone. Alignée durant toute la rencontre, la Zurichoise de 18 ans n'a toutefois pas marqué lors du très large succès (8-1) des Catalanes à Eibar.

Keystone-SDA, ats ATS

Après avoir fourbi ses armes avec la deuxième équipe du Barça, Sydney Schertenleib a eu le bon goût d'inscrire son premier but en Liga lors du Clasico face au Real Madrid, remporté 5-1 par le FC Barcelone. On rappellera qu'elle avait inscrit le but de la Suisse mardi dernier lors de la défaite 2-1 en Norvège pour s'avancer d'ores et déjà comme l'atout no 1 de Pia Sundhage lors de l'Euro en juillet prochain.