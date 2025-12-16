  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du Roi Une qualification laborieuse pour le Barça face à un club de 3e division

Melchior Cordonier

16.12.2025

Le FC Barcelone s'est qualifié non sans difficulté mardi pour les 8e de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de Guadalajara, un club de 3e division espagnole (2-0).

Le Barça se qualifie pour les 8es, mais sans convaincre.
Le Barça se qualifie pour les 8es, mais sans convaincre.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

16.12.2025, 23:29

Longtemps bousculé, l'actuel leader de Liga a trouvé l'ouverture à un quart d'heure de la fin grâce à son défenseur danois Andreas Christensen (76e). L'attaquant anglais Marcus Rashford a doublé la mise dans le temps additionnel (90e).

Dans les autres rencontres de mardi, la seule surprise est venue de La Corogne (2e division), qui a sorti Majorque, pensionnaire de l'élite (1-0).

Trois autres clubs de Liga, Elche, la Real Sociedad et Valence se sont qualifiés aux dépens respectivement d'Eibar (D2), Eldense (D3) et Gijon (D2).

Mercredi, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de Talavera (D3) tandis que l'Atlético Madrid ira chez les amateurs de l'Atlético Baleares.

Les plus lus

Trump aurait la «personnalité d’un alcoolique», selon son éminence grise
Trump impose des restrictions d'entrée à sept nouveaux pays
La bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»
Le fils de Rob Reiner n’est pas apte à comparaître dans l’immédiat
Un nouveau procès se profile pour Nicolas Sarkozy
Camille Rast deuxième derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin