Le FC Barcelone s'est qualifié non sans difficulté mardi pour les 8e de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de Guadalajara, un club de 3e division espagnole (2-0).

Le Barça se qualifie pour les 8es, mais sans convaincre. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Longtemps bousculé, l'actuel leader de Liga a trouvé l'ouverture à un quart d'heure de la fin grâce à son défenseur danois Andreas Christensen (76e). L'attaquant anglais Marcus Rashford a doublé la mise dans le temps additionnel (90e).

Dans les autres rencontres de mardi, la seule surprise est venue de La Corogne (2e division), qui a sorti Majorque, pensionnaire de l'élite (1-0).

Trois autres clubs de Liga, Elche, la Real Sociedad et Valence se sont qualifiés aux dépens respectivement d'Eibar (D2), Eldense (D3) et Gijon (D2).

Mercredi, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de Talavera (D3) tandis que l'Atlético Madrid ira chez les amateurs de l'Atlético Baleares.