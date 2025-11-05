Murat Yakin a retenu 25 joueurs pour les deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Sa sélection est sans surprise. Michel Aebischer et Christian Fassnacht sont de retour pour affronter la Suède le 15 novembre à Genève et le Kosovo le 18 à Pristina.

«C'est dommage que Remo (Freuler) ait dû déclarer forfait» en raison d'une fracture de clavicule, a déploré d'emblée Murat Yakin mercredi en conférence de presse. «Mais notre réservoir est suffisamment important à ce poste pour compenser son absence», a-t-il ajouté dans la foulée.

«Djibril Sow, Michel Aebischer et Vincent Sierro ont tous les trois les qualités pour le remplacer», a-t-il enchaîné. Le sélectionneur n'a en revanche pas convoqué un Ardon Jashari tout juste remis d'une fracture d'un péroné. «Ardon n'est pas encore à 100%, il doit d'abord retrouver ses marques à l'entraînement en club», a souligné Murat Yakin à propos du milieu de terrain de l'AC Milan.

Le Bâlois n'a pas non plus retenu Noah Okafor ou Marc Giger en attaque. Il redonne en revanche sa chance au milieu offensif des Young Boys Christian Fassnacht, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison en Super League. Fassnacht n'a plus joué en équipe de Suisse depuis mars 2023.

Pour Michel Aebischer, l'attente fut moins longue. Le milieu fribourgeois de Pise avait manqué le rassemblement d'octobre en raison d'une blessure aux adducteurs, alors qu'il avait été aligné tant face au Kosovo que face à la Slovénie en septembre. A noter aussi la présence de Simon Sohm, forfait au dernier moment pour les deux matches joués en octobre.

Pour mémoire, la Suisse occupe la 1re place du groupe B des éliminatoires avec 10 points au compteur soit 3 de plus que le Kosovo qu'elle affrontera le 18 novembre à Pristina lors de la dernière journée. Les hommes de Murat Yakin espèrent valider leur ticket pour le Mondial 2026 dès le 15 novembre face à la Suède.

«Un match après l'autre»

«Je ne crains pas un match en particulier», a répondu le technicien bâlois de 51 ans lorsqu'on lui a demandé s'il avait peur d'une éventuelle «finalissima» au Kosovo. «On prend un match après l'autre, et pour le moment on se concentre sur la Suède», a-t-il lâché.

«On a souvent obtenu de bons résultats en Suisse romande. La pelouse de Genève a par ailleurs l'air d'être en bon état. J'espère qu'on pourra classer l'affaire face à la Suède. Pas question de parler d'une autre échéance», a-t-il encore expliqué.

Murat Yakin espère forcément éviter cette fameuse «finalissima» du 18 novembre. Avec une différence largement favorable à son équipe (+9, contre -1 pour le Kosovo), il sait aussi parfaitement qu'elle garderait la main même en cas d'échec face à une équipe de Suède qui n'a de son côté plus rien à espérer dans ce groupe.