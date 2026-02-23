  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Actu du foot féminin Une soirée compliquée pour la gardienne Elvira Herzog

ATS

23.2.2026 - 10:43

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Elvira Herzog a marqué un but contre son camp.
Elvira Herzog a marqué un but contre son camp.
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

23.02.2026, 10:43

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE : Vendredi soir, Aarau a remporté un match en retard très important contre Lucerne (3-2). Les visiteuses ont renversé la situation en deuxième mi-temps après avoir été menées tôt dans la partie sur la pelouse synthétique du stade de Kriens.

CLASSEMENT : Ce match en retard était le seul disputé ce week-end en Super League féminine. Grâce à leur première (!) victoire en 14 matches, les Aarauoises ont rendu la lanterne rouge à Thoune et ne sont plus qu'à trois points de la 8e place, synonyme de maintien et occupée par Lucerne, à quatre journées de la fin.

COUPE : Les demi-finales de la Coupe de Suisse se sont disputées ce week-end. Samedi, devant 2200 spectateurs (dont l'entraîneur national Rafel Navarro) au Wankdorf, les femmes d'YB se sont imposées 2-1 après prolongation contre Bâle. Tenant du trophée, le FC Zurich a pour sa part subi dimanche à domicile la loi du leader du championnat, Servette Chênois (3-2). La finale aura lieu le 29 mars à Winterthur.

PAUSE POUR LES EQUIPES NATIONALES : Le championnat fait une pause jusqu'au 14 mars en raison du rassemblement des équipes nationales. L'équipe de Suisse de Rafel Navarro disputera ses deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à Lausanne (3 mars) et contre Malte à Ta'Qali (7 mars).

Les Suissesses dans les ligues étrangères

ALLEMAGNE : Lara Meroni n'a pas encore inscrit son nom sur la liste des buteuses en Bundesliga. Mais la Zurichoise de 22 ans a tout de même délivré une passe décisive, sa première de la saison, lors de la victoire 5-1 de Nuremberg contre Iéna. Elvira Herzog a quant à elle vécu une soirée difficile. La gardienne suisse de Leipzig a marqué un but contre son camp à la 6e minute du temps additionnel, ce qui a coûté la victoire à son équipe contre Essen, menacé de relégation (2-2).

ITALIE : La défenseuse centrale Viola Calligaris s'est illustrée en tant que passeuse décisive lors du match nul 2-2 de la Juventus à Ternana. Elle a délivré une passe de rêve qui a permis à son équipe de mener 2-0 à la 34e minute. Mais l'équipe locale est revenue au score (2-2), empêchant ainsi la Juventus – chez qui la capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti a également joué tout le match – de profiter de la défaite de l'Inter Milan dans le match au sommet contre l'AS Rome. Les Romaines, privées d'Alayah Pilgrim (lésion du cartilage), se sont imposées 1-0 dans le nord de l'Italie pour porter leur avance en tête du classement à six points.

Les plus lus

Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Une véritable révolution crispe déjà les fédérations de sports d’hiver !
Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»
Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux