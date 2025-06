L'attaquant brésilien Bruno Henrique, star de Flamengo, le club le plus populaire du pays, a été inculpé mercredi pour son implication présumée dans un scandale de paris truqués, a déclaré une source proche de la défense.

Bruno Henrique a été inculpé mercredi pour son implication présumée dans un scandale de paris truqués. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le joueur de 34 ans, qui est soupçonné d'avoir volontairement pris un carton jaune au profit de parieurs dans son entourage, a été inculpé pour fraude sportive et escroquerie, selon cette source. «Il a été inculpé aujourd'hui par le ministère public» de Brasilia, a confirmé son avocat à l'AFP, précisant que sa mise en examen ne l'empêchera pas de participer à la Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet 2025).

Lors de la défaite de Flamengo à domicile contre Santos (2-1) en novembre 2023, Bruno Henrique a reçu un carton jaune après avoir commis une faute en toute fin de match. Il a été expulsé dans la foulée pour s'en être pris à l'arbitre.

La police brésilienne a déclaré avoir trouvé des messages compromettants sur le téléphone de son frère. Certains de ces échanges ont été publiés dans la presse locale. «Quand on te demandera de prendre ton troisième carton (dans le championnat brésilien), préviens-nous», demande le frère du joueur, qui lui a répondu : «contre Santos».

Membres de sa famille impliqués

En novembre 2024, des perquisitions ont été menées à Rio de Janeiro et dans plusieurs villes de Minas Gerais (sud-est), l'Etat natal du joueur. Un dispositif de surveillance de la Confédération brésilienne de football (CBF) a révélé que le frère, la belle-soeur et la cousine de Bruno Henrique avaient ouvert un compte sur un site de paris en ligne la veille du match et avaient misé sur un carton jaune de l'attaquant de Flamengo contre Santos.

Le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD) doit également se prononcer sur cette affaire. S'il procède à l'inculpation du joueur, Bruno Henrique, qui compte deux sélections en équipe nationale, en 2019, pourrait être suspendu le temps de la procédure.

Plusieurs scandales de paris truqués ont éclaté ces dernières années au Brésil. En septembre 2023, 11 joueurs suspendus par la Fédération brésilienne ont vu leur sanction étendue au niveau international par la Fifa.