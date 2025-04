La police brésilienne a recommandé l'inculpation de l'attaquant Bruno Henrique, star de Flamengo, le club le plus populaire du pays, pour son implication présumée dans un scandale de paris truqués, a-t-on appris mercredi de source policière.

Bruno Henrique est dans la tourmente au Brésil. IMAGO/Sports Press Photo

Nicolas Larchevêque

Le joueur de 34 ans est soupçonné d'avoir volontairement pris un carton jaune au profit de parieurs dans son entourage, qui ont également fait l'objet de la demande d'inculpation.

Flamengo, club de Rio de Janeiro, a affirmé dans un communiqué envoyé à l'AFP «ne pas avoir été informé officiellement par les autorités» au sujet de cette demande d'inculpation, et souligné que son attaquant devait bénéficier de la «présomption d'innocence».

Lors de la défaite de Flamengo à domicile contre Santos (2-1) en novembre 2023, Bruno Henrique a reçu un carton jaune après avoir commis une faute en toute fin de match. Et il a été expulsé dans la foulée pour s'en être pris à l'arbitre.

La police dit avoir trouvé des messages compromettants sur le téléphone de son frère. Certains de ces échanges ont été publiés dans la presse locale. «Quand on te demandera de prendre ton troisième carton (dans le championnat brésilien), préviens-nous», demande le frère du joueur, qui lui a répondu: «contre Santos».

En novembre 2024, des perquisitions ont été menées à Rio de Janeiro et dans plusieurs villes de Minas Gerais (sud-est), l'État natal du joueur, lors d'une opération qui a mobilisé plus de 50 policiers et des membres du Groupe spécial d'action dans la lutte contre la criminalité organisée (Gaeco), une entité du ministère public brésilien.

Un dispositif de surveillance de la Confédération brésilienne de football (CBF) a révélé que le frère, la belle-soeur et la cousine de Bruno Henrique avaient ouvert un compte sur un site de paris en ligne la veille du match et avaient misé sur un carton jaune de l'attaquant de Flamengo contre Santos.

Des cas précédents

Le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD) doit à présent décider s'il procède ou non à l'inculpation. Le cas échéant, Bruno Henrique, qui compte deux sélections en équipe nationale, en 2019, pourrait être suspendu de façon préventive le temps de la procédure.

Plusieurs scandales de paris truqués ont éclaté ces dernières années au Brésil. En septembre 2023, 11 joueurs suspendus par la Fédération brésilienne ont vu leur sanction étendue au niveau international par la Fifa.

En mars, une commission parlementaire dont le rapporteur était l'ancien attaquant légendaire Romario, champion du monde en 1994, a réclamé l'ouverture d'une enquête sur l'implication présumée de l'oncle de l'international Lucas Paqueta, milieu de West Ham, lui-aussi soupçonné d'implication dans des paris truqués.