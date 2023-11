Ce mercredi dans un lieu improbable, le village hongrois de Felcsut, la Suisse se doit d’obtenir une sixième qualification de rang pour la phase finale d’une grande compétition. Si elle bat Israël, elle aura l’assurance de disputer l’an prochain la phase finale de l’Euro 2024 en Allemagne.

Un tout autre résultat qu’une victoire sonnerait comme une défaite. Il signifierait surtout l’incapacité de Murat Yakin à remettre son équipe dans le bon sens de la marche après les trois nuls concédés lors de ses quatre derniers matches du tour préliminaire.

Ces trois faux pas contre la Roumanie (2-2), le Kosovo (2-2) et le Bélarus (3-3) ont coûté à la Suisse un rang de tête de série pour le tirage au sort de la phase finale le 2 décembre à Hambourg. Il convient d’espérer que les «dégâts» s’arrêtent là.

L'équipe-type

Comme il l’a rappelé lors de la communication de sa liste, Murat Yakin ne regarde pas au-delà de la rencontre de mercredi. L’enchaînement des matches avec la réception du Kosovo samedi à Bâle et le déplacement en Roumanie mardi n’entrera pas dans sa réflexion au moment d’arrêter son onze de départ.

Il est acquis qu’il alignera son équipe-type avec Manuel Akanji en défense centrale, avec le retour en ligne médiane de Denis Zakaria dont la mise à l’écart contre le Bélarus ne fut pas l’idée du siècle, et avec bien sûr Xherdan Shaqiri sur le flanc droit de l’attaque. Auteur d’un but superbe à Saint-Gall contre le Bélarus, le Bâlois fêtera sa 118e sélection pour rejoindre à son tour Heinz Hermann dans le Livre d’or du football suisse.

Record pour Xhaka

Avec une 119e cape, Granit Xhaka deviendra, pour sa part, l’unique recordman des sélections en équipe de Suisse. On ose imaginer la réaction du capitaine si cette soirée historique ne s’accompagne pas d’une victoire.

Battu 1-0 dimanche par le Kosovo à Pristina, Israël abat pratiquement à Felcsut son ultime carte dans la course à la qualification directe qui reviendra aux deux premiers du groupe. Mais depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas le 7 octobre dernier, le football n’est bien sûr plus vraiment la préoccupation première des joueurs, du staff, des dirigeants et des supporters.

En raison des événements, l’UEFA leur a imposé un programme démentiel de quatre matches en neuf jours. Même avec le retour de leur joueur emblématique Eran Zehavi, on voit mal comment les Israéliens pourraient arriver à leurs fins. Leur objectif sera plutôt de conserver le troisième rang devant le Kosovo pour obtenir le droit de disputer un barrage.

Un premier match à sens unique

Le 28 mars dernier à Genève, Israël avait dévoilé bien des limites dans une rencontre remportée 3-0 par une équipe de Suisse emballante. Les buts de Ruben Vargas, de Zeki Amdouni et de Silvan Widmer avaient justement récompensé la supériorité presque écrasante de la formation de Mura Yakin.

Depuis cette rencontre, quelque chose s'est grippé dans le jeu de l'équipe de Suisse et le débat quant aux compétences du sélectionneur s'est ouvert. Murat Yakin espère pouvoir le refermer pour de bon ce mercredi dans la campagne hongroise.

ATS, par Laurent Ducret