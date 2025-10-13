  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 L’Allemagne gère, la France piétine, la Belgique s’embrase

ATS

13.10.2025 - 23:23

L'Allemagne s'est imposée 1-0 en Irlande du Nord dans le match au sommet de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. La France n'a fait que 2-2 en Islande.

Les Islandais Victor Palsson et Isak Bergmann Johannesson célèbrent avec leurs supporters à la fin du match contre la France. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.10.2025, 23:23

13.10.2025, 23:31

Nick Woltemade a marqué le but allemand de la victoire 1-0 à la 31e minute, de l'épaule, sur un corner de David Raum. Pour l'attaquant de Newcastle United, il s'agissait de son premier but en six matchs internationaux. Les Nord-Irlandais, qui avaient marqué en position de hors-jeu à la 14e minute, ont résisté et ont eu de bonnes occasions de but après la pause.

Qualifs Mondial 2026. Victoire sans éclat mais indispensable pour l’Allemagne

Qualifs Mondial 2026Victoire sans éclat mais indispensable pour l’Allemagne

Grâce à cette victoire, l'Allemagne reste en tête du classement, à égalité de points avec la Slovaquie, qui a fêté une victoire 2-0 à domicile contre le Luxembourg. Les Allemands rencontreront la Slovaquie à Leipzig le 17 novembre pour clore les qualifications. Avant cela, l'Allemagne jouera au Luxembourg et la Slovaquie à domicile contre l'Irlande du Nord.

La France tenue en échec

Sans Kylian Mbappé, blessé, et de nombreux autres joueurs absents, la France a concédé le nul en Islande. Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta ont certes réussi à renverser la vapeur en marquant après un peu plus d'une heure de jeu (2-1), mais les Islandais ont égalisé peu après par Kristian Hlynsson (2-2). En tête du classement, les Français ont encore trois points d'avance sur l'Ukraine, vainqueure 2-1 contre l'Azerbaïdjan.

Kylian Mbappé. «Ce n'est pas une attaque contre la France, mais...»

Kylian Mbappé«Ce n'est pas une attaque contre la France, mais...»

La Belgique prend le dessus sur les Gallois

La Belgique a fêté une victoire importante en s'imposant 4-2 au Pays de Galles après avoir été menée au score. Kevin de Bruyne a marqué un doublé grâce à deux penalties.

Coupe du monde 2026. Les Diables ont vu rouge, mais De Bruyne a sauvé la baraque !

Coupe du monde 2026Les Diables ont vu rouge, mais De Bruyne a sauvé la baraque !

Avec ces trois points, la Belgique a non seulement distancé le Pays de Galles dans un groupe J très disputé, mais elle a également dépassé la Macédoine du Nord, qui n'a fait que 1-1 face au Kazakhstan.

