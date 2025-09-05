La Suisse a livré la marchandise lors de son premier match du tour préliminaire de l'Euro M21. A Tallinn, elle a battu l'Estonie 2-0 grâce aux réussites des Saint-Gallois Alessandro Vogt (9e) et Corsin Konietzke (91e).

Sascha Stauch et ses hommes ont fait le café. EPA

Keystone-SDA ATS

Meilleur buteur de la Super League, Alessandro Vogt n'a pas raté sa grande première sous le maillot d'une équipe de Suisse. Servi par le Sédunois Liam Chipperfield, il a réussi un enchaînement parfait pour placer sa formation sur les bons rails.

L'équipe de Sascha Stauch a toutefois dû attendre le temps additionnel pour signer le 2-0. Entre ces deux réussites, la Suisse a traversé des moments difficiles. Heureusement, elle a pu compter sur le brio du portier des Grasshoppers Silas Huber pour préserver son avantage.

La Suisse, qui affrontera l'Albanie lundi à Aarau en match amical, livrera sa deuxième rencontre dans ce tour préliminaire le 10 octobre à Lucerne contre l'Islande. Les Feroe, la France et le Luxembourg seront ses trois autres adversaires.