  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro M21 Victoire inaugurale de la Suisse contre l’Estonie

ATS

5.9.2025 - 20:39

La Suisse a livré la marchandise lors de son premier match du tour préliminaire de l'Euro M21. A Tallinn, elle a battu l'Estonie 2-0 grâce aux réussites des Saint-Gallois Alessandro Vogt (9e) et Corsin Konietzke (91e).

Sascha Stauch et ses hommes ont fait le café.
Sascha Stauch et ses hommes ont fait le café.
EPA

Keystone-SDA

05.09.2025, 20:39

Meilleur buteur de la Super League, Alessandro Vogt n'a pas raté sa grande première sous le maillot d'une équipe de Suisse. Servi par le Sédunois Liam Chipperfield, il a réussi un enchaînement parfait pour placer sa formation sur les bons rails.

L'équipe de Sascha Stauch a toutefois dû attendre le temps additionnel pour signer le 2-0. Entre ces deux réussites, la Suisse a traversé des moments difficiles. Heureusement, elle a pu compter sur le brio du portier des Grasshoppers Silas Huber pour préserver son avantage.

La Suisse, qui affrontera l'Albanie lundi à Aarau en match amical, livrera sa deuxième rencontre dans ce tour préliminaire le 10 octobre à Lucerne contre l'Islande. Les Feroe, la France et le Luxembourg seront ses trois autres adversaires.

Les plus lus

Autorisée par Trump, une mission secrète en Corée du Nord a tourné au désastre
À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
Suivez le duel Suisse - Kosovo en direct
Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»
La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions