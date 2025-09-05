La Suisse a livré la marchandise lors de son premier match du tour préliminaire de l'Euro M21. A Tallinn, elle a battu l'Estonie 2-0 grâce aux réussites des Saint-Gallois Alessandro Vogt (9e) et Corsin Konietzke (91e).
Meilleur buteur de la Super League, Alessandro Vogt n'a pas raté sa grande première sous le maillot d'une équipe de Suisse. Servi par le Sédunois Liam Chipperfield, il a réussi un enchaînement parfait pour placer sa formation sur les bons rails.
L'équipe de Sascha Stauch a toutefois dû attendre le temps additionnel pour signer le 2-0. Entre ces deux réussites, la Suisse a traversé des moments difficiles. Heureusement, elle a pu compter sur le brio du portier des Grasshoppers Silas Huber pour préserver son avantage.
La Suisse, qui affrontera l'Albanie lundi à Aarau en match amical, livrera sa deuxième rencontre dans ce tour préliminaire le 10 octobre à Lucerne contre l'Islande. Les Feroe, la France et le Luxembourg seront ses trois autres adversaires.