Qualifs Mondial 2026 Victoire sans éclat mais indispensable pour l’Allemagne

Melchior Cordonier

8.9.2025

Trois jours après sa débâcle à Bratislava contre la Slovaquie (2-0), l'Allemagne s'est encore une fois montrée poussive dimanche soir à Cologne, mais a assuré l'essentiel en s'imposant contre l'Irlande du Nord (3-1), en qualifications pour le Mondial-2026.

L’Allemagne toujours poussive, mais victorieuse à Cologne.
L’Allemagne toujours poussive, mais victorieuse à Cologne.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.09.2025, 00:17

Avec ces trois premiers points, l'Allemagne se replace dans ce groupe à quatre, trois points derrière la Slovaquie (6) qui a arraché la victoire au Luxembourg en tout fin de rencontre, et à égalité avec son adversaire du soir (3).

Défaite en Slovaquie. L’Allemagne sermonnée : «Ça ne suffit pas, à aucun niveau»

Défaite en SlovaquieL’Allemagne sermonnée : «Ça ne suffit pas, à aucun niveau»

Seule la première place permet de valider directement son billet pour les États-Unis, le Mexique et le Canada à l'été prochain (11 juin-19 juillet). En cas d'échec, l'Allemagne devra passer par la périlleuse case des barrages en mars (deux matches couperets à gagner).

La courte campagne de qualifications pour le Mondial-2026 (six matches entre début septembre et la mi-novembre), se poursuivra pour l'Allemagne dans un mois, avec la réception du Luxembourg à Sinsheim le 10 octobre et un difficile déplacement en Irlande du Nord à Belfast trois jours plus tard.

Mis sous pression par la défaite contre la Slovaquie jeudi, les Allemands ont pris la rencontre à Cologne par le bon bout avec l'ouverture du score rapide de Serge Gnabry dès la 7e minute. L'attaquant du Bayern a été lancé dans la profondeur par Nick Woltemade sur une récupération haute et a fait preuve de sang froid pour tromper le portier nord-irlandais Bailey Peacock-Farrell.

Qualifs Mondial 2026. L'Allemagne de Nagelsmann sous pression après la débâcle en Slovaquie

Qualifs Mondial 2026L'Allemagne de Nagelsmann sous pression après la débâcle en Slovaquie

Entrée décisive d'Amiri

Sur une grossière erreur de relance d'Antonio Rüdiger, déjà pas du tout à son aise à Bratislava, les Nord-Irlandais se sont procuré un corner à la demi-heure de jeu. Libre de tout marquage de Gnabry, Isaac Price a égalisé au second poteau, d'une reprise du plat du pied sous la barre transversale.

Les Allemands ont alors connu une grosse demi-heure de possession de balle totalement inefficace. Ils ont manqué de vitesse dans la construction du jeu, récoltant des sifflets de leur public (43.169 spectateurs) en fin de première période et surtout en regagnant les vestiaires.

Ce sont finalement les changements effectués par le sélectionneur Julian Nagelsmann à l'heure de jeu, qui ont fait basculer la rencontre en faveur de la Mannschaft.

Nadiem Amiri a pris la place de Gnabry et a apporté un nouveau souffle dans l'animation offensive, alors que Maximilian Beier a remplacé un Woltemade fantomatique (16 balles touchées en une heure).

Amiri a provoqué les fautes nord-irlandaises, et a profité d'une grosse erreur de Peacock-Farrell sur une ouverture de David Raum pour Beier, pour redonner l'avantage à l'Allemagne à la 69e minute.

Deux minutes plus tard, c'est encore le joueur de Mayence qui a provoqué la faute, offrant un coup franc idéalement placé et parfaitement tiré par Florian Wirtz (72e).

L'impression d'une Allemagne plus portée vers l'avant lors de la dernière demi-heure devra être confirmée lors des deux rencontres d'octobre.

Qualifs Mondial 2026. Un record et un doublé décisif pour Memphis Depay

Qualifs Mondial 2026Un record et un doublé décisif pour Memphis Depay

