Les bistrots situés sur le territoire de la Ville de Genève pourront diffuser sur leurs terrasses les matchs de la Coupe du monde de football. Faute de Fan Zone suite aux restrictions de manifestations liées au sommet du G7 à Evian (F), la Municipalité a sollicité le canton pour autoriser les écrans en extérieur.

Faute de Fan Zone à Genève en raison du G7, les fans pourront se retrouver sur les terrasses des bistrots qui ont été autorisés à diffuser les matchs du Mondial (image d'illustration). ATS

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«La présence du G7 aux portes de Genève et ses externalités négatives ne doivent pas condamner toute animation au centre-ville et empêcher les Genevois de profiter de l’ambiance unique de la Coupe du Monde du football», estime Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge du Département de la sécurité et des sports, citée dans un communiqué publié jeudi.

La diffusion des matchs à l’extérieur sera autorisée pendant les horaires habituels d’ouverture des terrasses, soit de 06h00 à minuit en semaine et de 06h00 à 02h00 du matin les vendredis et samedis. En dehors de ces horaires, les matchs devront être diffusés à l’intérieur des établissements pour tenir compte du sommeil des riverains.