Vincent Sierro en vient aux mains avec un... coéquipier !

Vincent Sierro, évoluant désormais en Arabie saoudite, a eu une grosse embrouille avec l’un de ses coéquipiers en plein match mardi.

Lunaire 😨



Vincent Sierro s’embrouille en plein match avec son coéquipier Nawaf Al Ghulaimish…



pic.twitter.com/ZDiuJ18kw9 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 28, 2025

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Il y avait de la tension dans l’air mardi en Coupe du Roi d'Arabie saoudite. Al-Shabab, club où évolue depuis cet été un certain Vincent Sierro, a eu toutes les peines du monde pour venir à bout (1-0) d’Al-Zulfi, équipe de deuxième division, en 8es de finale.

Un match piège durant lequel le milieu de terrain valaisan a fini par perdre ses nerfs. En fin de rencontre (84e), l’international suisse aux 13 sélections a ainsi laissé éclater sa frustration contre... l’un de ses coéquipiers, à savoir Nawaf Al-Gulaymish. Sierro l’a d’abord bousculé, avant d’avoir une vive altercation verbale. Les deux hommes ont dû être séparés par les autres acteurs de la partie.

Une bagarre générale éclate

Cette embrouille n’a pas été la seule de la rencontre. Dans le temps additionnel, une bagarre générale a notamment éclaté entre les deux formations. Un joueur dans chaque camp a été expulsé.

Vincent Sierro a été transféré cet été en provenance de Toulouse contre la somme de trois millions d’euros. Depuis son arrivée dans le royaume pétrolier, l’ex-joueur du FC Sion n’a pas manqué une minute de jeu avec Al-Shabab. En revanche, il est resté sur le banc des remplaçants lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de Suisse en septembre et en octobre.