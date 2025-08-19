Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Vincent Sierro va désormais évoluer en Arabie saoudite. Le milieu de terrain valaisan quitte le Toulouse FC pour rejoindre Al-Shabab, club basé à Riyad.

The Swiss maestro says it all 👍🦸🏻‍♂️ pic.twitter.com/yUpQeUxVNe — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) August 19, 2025

Arrivé au Téfécé en janvier 2023 en provenance de Young Boys, Sierro était devenu un élément-clé du club du sud-ouest de la France. Le Sierrois de 29 ans portait le brassard de capitaine lors des deux dernières saisons et ses bonnes performances lui avaient ouvert les portes de l'équipe de Suisse (13 sélections, 1 but).

A un an de la fin de son contrat, Vincent Sierro a donc fait le choix de rejoindre le championnat saoudien, qui attire toujours plus de joueurs en provenance des grands championnats européens. Il a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons avec Al-Shabab, club aux six titres de champion d'Arabie saoudite et 6e du dernier exercice.

Un choix «mûrement réfléchi»

Dans les colonnes du Nouvelliste, son agent Michel Urscheler a justifié ce choix de quitter la Ligue 1 et l'Europe. «Al-Shabab nous avait déjà contactés en été 2024. Malgré le choix de demeurer à Toulouse, le club a toujours suivi Vincent. C’est un transfert mûrement réfléchi», a-t-il assuré.

A voir si cette décision aura un impact sur son avenir en équipe de Suisse. Le sélectionneur Murat Yakin doit annoncer jeudi 28 août la liste des joueurs sélectionnés pour les duels prévus face au Kosovo (5 septembre) et la Slovénie (8 septembre) à Bâle – premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.