  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation

Nicolas Larchevêque

4.12.2025

Organiser un Mondial de football n'est pas facile, mais quand l'hôte s'appelle Donald Trump c'est encore plus délicat.

Avec Donald Trump, organiser une Coupe du monde devient un véritable défi.
Avec Donald Trump, organiser une Coupe du monde devient un véritable défi.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.12.2025, 11:03

04.12.2025, 11:05

Dans six mois, les Etats-Unis accueilleront la Coupe du monde aux côtés du Mexique et du Canada, et l'imprévisible président américain complique son organisation à coups de pression sur ses voisins, de menaces de déplacement des matches et de restrictions sur les visas.

La politique migratoire, quel impact ?

Des centaines de milliers de spectateurs étrangers sont attendus dans les trois pays organisateurs, et en particulier aux Etats-Unis, qui hébergent la grande majorité des rencontres (82 sur les 104 au programme). Ces visiteurs arriveront dans un pays dirigé par un président qui a fait de la politique anti-immigration la clé de voûte de son second mandat, avec une campagne d'expulsions d'une brutalité assumée.

Et il serre la vis: après l'attaque contre deux militaires la semaine dernière par un suspect afghan à deux pas de la Maison Blanche, le milliardaire républicain a mis un coup d'arrêt à l'octroi de visas pour les ressortissants de 19 pays, dont deux qualifiés pour le Mondial, Haïti et l'Iran.

Liste noire. Tour de vis brutal de Trump: immigration gelée pour ces 19 pays

Liste noireTour de vis brutal de Trump: immigration gelée pour ces 19 pays

La semaine passée, Téhéran avait décidé de boycotter le tirage au sort de la compétition, prévu vendredi à Washington, après le refus américain de délivrer des visas à plusieurs membres de sa délégation, avant de finalement annoncer mercredi se rendre dans la capitale américaine.

Exceptions footballistiques ?

Mais dans certaines circonstances, la procédure pourrait être accélérée, assure le président américain, alors que l'obtention de visas peut prendre des semaines, voire des mois. Donald Trump a en effet dit mettre en place un «pass Fifa» qui permettra à tout détenteur d'un billet pour un match de la Coupe du monde d'obtenir un rendez-vous plus rapidement.

Mais «votre billet n'est pas un visa», a averti le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Et les conditions pour se voir ouvrir l'accès au territoire américain ne seront pas assouplies: «La seule différence, c'est que nous mettons (les demandes) en haut de la pile».

Trump va-t-il déplacer des matches ?

C'est la menace brandie par le dirigeant américain, s'il juge que la sécurité n'est pas suffisamment assurée dans certaines villes hôtes. En l'occurrence, celles dirigées par des démocrates, comme Los Angeles, qui doit accueillir huit rencontres, San Francisco (six) et Seattle (six).

Mondial 2026. Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump

Mondial 2026Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump

Donald Trump les accuse, sans preuves, de laisser exploser l'immigration illégale, l'insécurité et la criminalité. Il a menacé, à de nombreuses reprises, de délocaliser les matches dans d'autres villes, mais une telle décision serait un casse-tête organisationnel pour la Fifa, sans parler des supporters qui ont déjà réservé leur billet, logement et déplacement.

Elle rencontrerait aussi des obstacles juridiques, les contrats de ville hôte ne pouvant être résiliés qu'en cas d'événement grave et imprévisible (type catastrophe naturelle, guerre ou émeutes), même s'ils laissent plus de latitude pour déplacer seulement certains matches sans rayer entièrement une ville du tournoi.

Mondial 2026. Un «Prix de la Paix» FIFA pour Trump? La rumeur enfle

Mondial 2026Un «Prix de la Paix» FIFA pour Trump? La rumeur enfle

S'ajoutent à cette incertitude les tensions suscitées par le déploiement de militaires de la Garde nationale dans des villes démocrates comme Los Angeles, le but affiché étant d'y rétablir la sécurité, contre l'avis des élus locaux.

Les descentes musclées des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) qui font la chasse aux migrants sans papiers à travers le pays aggravent les crispations, tandis qu'un climat empreint de peur s'est installé chez une partie de la communauté latino. Or, le président américain pourrait décider de prolonger le déploiement des soldats et des agents jusqu'au Mondial.

Et les voisins ?

Donald Trump ne fait pas dans la dentelle avec ses coorganisateurs du Mondial auxquels il impose des droits de douane sur certains produits. Il a de surcroit menacé d'annexer le Canada, son voisin septentrional. Vers le sud, il n'a pas écarté d'éventuelles frappes américaines au Mexique dans le cadre de la lutte contre les cartels de la drogue.

De quoi compromettre l'organisation de cette première Coupe du monde à 48 équipes, conjointe à trois pays ? Peu probable, mais il faudra aux organisateurs déployer des trésors de coordination et de diplomatie pour gérer les visas, les flux de spectateurs, sans oublier la sécurité.

Sur le même thème

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026. Un chandail rouge que portera également l’équipe féminine.

03.12.2025

Les plus lus

Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
257 M€ pour un logiciel de police inutilisable : récit d'un incroyable fiasco
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»