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Coupe du monde 2026 Vive polémique autour des prix des billets : la FIFA attaquée !

ATS

24.3.2026 - 10:39

L'organisation des supporters européens (FSE) monte au front: elle attaque la FIFA devant la Commission européenne en raison des prix «exorbitants» des billets du Mondial de foot, ainsi que de leurs procédures d'achat «opaques et déloyales», a-t-elle annoncé mardi.

L'organisation des supporters européens (FSE) monte au front: elle attaque la FIFA de Gianni Infantino.
L'organisation des supporters européens (FSE) monte au front: elle attaque la FIFA de Gianni Infantino.
ats

Keystone-SDA

24.03.2026, 10:39

Avec Euroconsumers, organisation représentant les consommateurs du continent, la FSE «a déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne contre la FIFA», pour avoir «abusé de sa position de monopole», indique l'association dans un communiqué.

Mi-décembre déjà, l'association de supporters avait exhorté la FIFA à «engager une consultation» jusqu'à trouver «une solution respectant la tradition, l'universalité et la portée culturelle de la Coupe du monde».

Elle se place désormais sur le terrain du droit européen de la concurrence, en estimant que la FIFA a «utilisé» son monopole sur la billetterie du Mondial «pour imposer aux supporters des conditions qui ne seraient jamais acceptables sur un marché concurrentiel».

FSE et Euroconsumers demandent à la Commission européenne d'ordonner à la FIFA de renoncer à sa «tarification dynamique», de «geler les prix» aux niveaux annoncés en décembre pour la prochaine phase de vente en avril, et de publier «au moins 48 heures avant» le nombre de billets restants dans chaque catégorie.

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«Publicité dappât»

Dans leur plainte, les deux organisations relèvent «six abus spécifiques», à commencer par les prix «exorbitants, plus élevés que lors des éditions précédentes et supérieurs aux propres estimations de la FIFA».

Les billets les moins chers pour la finale commencent actuellement à 4185 dollars, selon elles, soit «plus de sept fois plus» qu'au Mondial-2022 au Qatar. Elles dénoncent par ailleurs une «publicité appât» pour un billet à 60 dollars en phase de groupe, «pratiquement épuisé avant l'ouverture des ventes au grand public», ainsi qu'une «tarification dynamique incontrôlée».

Enfin, selon FSE et Euroconsumers, les règles de vente sont «opaques» puisque «l'emplacement des sièges, les plans des stades et même les équipes qui jouent ne sont pas garantis au moment de l'achat». Les deux organisations déplorent que la FIFA utilise des «techniques de vente sous pression» et se paie également sur la revente éventuelle des billets en facturant 15% de frais.

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