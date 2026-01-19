  1. Clients Privés
CAN 2025 Vives tensions : après la finale, des journalistes en viennent presque aux mains

Gregoire Galley

19.1.2026

La conférence de presse d'après-match de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, vainqueur du Maroc 1-0 dans une finale confuse de la CAN-2025 dimanche à Rabat, a dû être annulée «pour des raisons de sécurité», ont constaté des journalistes de l'AFP.

Agence France-Presse

19.01.2026, 07:21

19.01.2026, 10:37

Dès l'arrivée de Thiaw, qui avait enjoint ses joueurs à quitter le terrain lorsqu'un pénalty discutable a été accordé à Brahim après arbitrage vidéo à la 94e minute, des journalistes marocains ont hué le sélectionneur sénégalais et se sont levés pour boycotter sa prise de parole, lui demandant de «dégager».

Leur attitude a provoqué une réplique de journalistes sénégalais et une grosse tension a débuté entre les deux parties, d'autres journalistes des deux nations tentant en vain de calmer les plus belliqueux. Sans avoir prononcé un mot, Thiaw est reparti de la salle de conférence de presse sans que cela ne calme l'assistance.

Au bout de dix bonnes minutes, les officiels de la Confédération africaine de football (CAF) ont annoncé que la conférence de presse était «annulée pour raison de sécurité», pressant les journalistes présents de quitter la salle.

CAN 2025. Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

CAN 2025Le Sénégal sacré au terme d’une finale totalement ahurissante !

«Injustice»

Quelques minutes auparavant, le buteur sénégalais Pape Gueye, élu homme du match, avait prononcé quelques mots, expliquant l'attitude des Lions de la Teranga qui avaient quitté la pelouse avant de la regagner sous les ordres de leur star Sadio Mané.

«Ce qu'on a ressenti, c'était un peu d'injustice parce que, juste avant, il y avait une faute pour nous» a expliqué le milieu de terrain. «Tout être humain est un peu frustré. Mais Sadio (Mané) nous a dit de revenir sur le terrain, on s'est mobilisé, on a tout donné, on a su marquer et gagner ce match. (...) Aujourd'hui, le Sénégal a une deuxième étoile», a-t-il encore pensé.

La tension n'est pas redescendue immédiatement entre les journalistes, des bisbilles éclatant sporadiquement dans le centre de presse où ils se concentraient après la finale.

CAN 2025 : le Sénégal triomphe du Maroc dans une finale chaotique

CAN 2025 : le Sénégal triomphe du Maroc dans une finale chaotique

Le rêve de victoire à domicile à la CAN s’est effondré en finale pour le Maroc. A Rabat, les Marocains se sont inclinés 1-0 ap face au Sénégal au terme d’un match au scénario presque irréel.

19.01.2026

