La Fédération slovaque (SFZ) a annoncé avoir nommé Vladimir Weiss au poste de sélectionneur de l'équipe nationale, en remplacement de l'Italien Francesco Calzona, qui a démissionné le mois dernier.

La Fédération slovaque a nommé Vladimir Weiss au poste de sélectionneur. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Il s'agira du deuxième mandat de Weiss à la tête de la sélection nationale, qu'il avait déjà dirigée de 2008 à 2012, menant notamment la Slovaquie jusqu'en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 pour la première participation des Sokoli à un Mondial.

Âgé de 61 ans, Weiss quittera son poste d'entraîneur du Slovan Bratislava, qu'il avait pris en 2021 et qu'il a conduit au titre de champion de Slovaquie chaque saison depuis, y compris celle en cours.

Calzona a démissionné après quatre ans à la tête de la Slovaquie, celle-ci n'ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, après avoir perdu contre le Kosovo lors des barrages.