«Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans», a lancé dimanche la superstar du Portugal, Cristiano Ronaldo, devant une marée de médias réunis dans le stade de Dallas, à la veille du 8e de finale du Mondial contre l'Espagne.

Présent en conférence de presse ce dimanche à Dallas, Cristiano Ronaldo s'est longuement attardé sur les critiques qu'il peut recevoir.

Mondial 2026 «Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans» - Ronaldo se lâche devant la presse !

L'attaquant aux cinq Ballons d'or, désormais à Al-Nassr (Arabie saoudite), a fustigé les «critiques» des médias, mais il a dribblé toute question sur sa fin de carrière internationale.

«Comme je l'ai dit avant, (je vais arrêter) quand je le déciderai, pas quand vous le déciderez, vous posez toujours la même question», a évacué le capitaine du Portugal, dans un auditorium plein à craquer du Dallas stadium d'Arlington, au Texas.

«Je ne veux pas attirer l'attention là-dessus, parce que c'est moins important (que le match contre l'Espagne, ndlr)», a développé Cristiano Ronaldo.

L'avant-centre aux 146 buts en 232 sélections (deux records dans le football international masculin) dispute sa sixième Coupe du monde. Mais sa place parmi les titulaires fait l'objet d'un débat constant en raison de son rendement jugé parfois insuffisant.

«Je ne suis plus le joueur que j'ai été», certes, mais «je ne suis pas si mauvais, j'ai marqué trois buts» durant cette Coupe du Monde, a-t-il glissé. «Ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, c'est m'adapter continuellement à travers les âges».

Ronaldo s'est davantage concentré sur les critiques, injustes selon lui, qu'il a attribuées aux médias.

«Je dis même ‹merci› pour les attaques ressenties après mes 40 ans. Les critiques, c'est ce qui vous fait grandir le plus, donc merci à vous les journalistes, vous m'avez fait encore plus grandir», a-t-il affirmé.

Qu'est-ce qui est le plus dur pendant ce sixième Mondial? «De vous parler, à certains de vous, ceux qui ne m'aiment pas. Je me souviens très bien des visages de certains», a-t-il lâché devant un parterre de médias du monde entier.

«Vous avez essayé de me tuer ces 23 dernières années mais mais vous avez bien dû voir que ça n'en vaut pas la peine, que c'est une perte de temps, mais vous continuez d'essayer encore et encore», a ajouté «CR7», qui a disputé son premier match en 2003 avec le Portugal.

Remporter la Coupe du monde, une des rares compétitions qu'il n'a encore jamais gagnées, ne modifiera pas profondément le regard qu'il porte sur sa propre carrière.

«Je ne vais pas être plus Cristiano Ronaldo ou moins Cristiano Ronaldo si je gagne ou pas la Coupe du monde. Ce que l'âge vous donne c'est de la maturité, l'expérience, apprécier la relativité des choses», a-t-il dit.

L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United a quitté la salle sous les applaudissements de nombreux journalistes.