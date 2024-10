«Vous y allez un peu fort» - Kylian Mbappé défendu par les Bleus

Des coéquipiers de Kylian Mbappé en équipe de France ont pris sa défense après la révélation d'une sortie de leur leader, ménagé, pendant que les Bleus jouaient un match, rappelant qu'il «fait ce qu'il veut de son temps libre».

Wesley Fofana estime que la sortie nocturne de Kylian Mbappé à Stockholm est un non-sujet : « Chacun fait ce qu’il veut de son temps libre (…) il fait ce qu’il veut c’est un grand garçon » pic.twitter.com/M18OYDgluy — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre», répond Wesley Fofana, invité à commenter la soirée de la star à Stockholm, révélée par la presse suédoise le soir de la victoire de la France contre Israël-France (4-1).

«Il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon, un grand professionnel, il gère sa carrière comme il veut», a ajouté le défenseur de Chelsea, assurant que cette histoire n'était «pas source de discussions dans le groupe, je n'en ai pas entendu parler».

Des critiques ont visé l'absence de Mbappé au rassemblement des Bleus pour soigner une blessure à une cuisse, alors qu'il a finalement joué avec son club le Real Madrid.

«Je ne sais pas si on en fait trop avec Kylian, mais d'un avis extérieur, je trouve que de temps en temps vous y allez un peu fort», a ajouté Fofana. Mbappé «c'est un grand joueur, le grand joueur français, c'est normal qu'il soit sur le devant de la scène, qu'il soit très médiatisé, il faut lui demander» si la couverture médiatique de ces faits et gestes est exagérée.

Guendouzi : «Il fait ce que bon lui semble»

«Il faut arrêter de trop en parler, vous vivez de ça aussi, de parler de lui tous les jours», a répondu pour sa part Mattéo Guendouzi aux journalistes en conférence de presse.

Mbappé «a des jours de repos, il fait ce que bon lui semble. Il n'y a pas à se poser la question sur son attachement à l'équipe de France, avec tout ce qu'il a déjà fait. Il aime son pays, cette équipe, et continuera à nous aider à la ramener le plus haut possible», a ajouté le milieu de la Lazio.

«Nous, on n'a aucun doute sur Kylian. On l'a eu au téléphone avant le match, on l'a eu par message, il est attaché à nous et à l'équipe de France. On était déçus qu'il ne soit pas là pour nous aider» contre Israël et la Belgique, lundi, a conclu Guendouzi.