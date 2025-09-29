Vraie révolution ? Le carton... vert émerge dans le football !

Un carton vert, actuellement testé par la Fifa pour la Coupe du monde U20 au Chili et qui permet à un entraîneur de demander à l'arbitre de vérifier une situation à la vidéo, a été utilisé pour la toute première fois, lors du match entre l'Espagne et le Maroc.

Au contraire du carton jaune ou du carton rouge, brandis par l’arbitre à l’encontre des joueurs, le carton vert permet au coach de remettre en cause une décision arbitrale (archives).

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Lors de cette rencontre disputée dimanche à Santiago et remportée par le Maroc (2-0), le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a utilisé un carton vert à la 78e minute, qui a permis de faire annuler un penalty, après une simulation de l'Espagnol Jan Virgili.

L'arbitre Gustavo Tejera est allé vérifier les images à la vidéo et est revenu sur sa décision initiale. Il a également averti Virgili pour simulation.

Le sélectionneur espagnol Paco Gallardo a lui aussi fait appel à l'arbitrage vidéo en fin de rencontre, mais cela n'a pas influé sur le score final.

🚨 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗔 𝗨𝗧𝗜𝗟𝗜𝗦𝗘́ 𝗟𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗧 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗨𝟮𝟬 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟'𝗘𝗦𝗣𝗔𝗚𝗡𝗘 ! 🟩🇲🇦



Pour la première fois dans une compétition officielle de la FIFA, le carton vert a été utilisé : il permet à un entraîneur… pic.twitter.com/cWTjXzVSXM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 29, 2025

«Soutien vidéo»

Le carton vert (appelé officiellement «Soutien vidéo» par la Fifa) permet aux entraîneurs de demander à l'arbitre central de vérifier certaines situations à la vidéo: potentiel penalty, carton rouge, but marqué ou refusé, ou erreur sur l'identité d'un joueur averti ou exclu.

Chaque entraîneur peut utiliser deux fois par match ce qui s'apparente à un «challenge» dans les sports américains ou en tennis. Mais si leur requête conduit à un changement de décision de l'arbitre, l'entraîneur ne perd pas son carton vert.

Phase d'essai

Vanté par l'ancien arbitre italien Pierluigi Collina, ce système de soutien vidéo a été mis à l'essai pour plusieurs compétitions de jeunes mais il n'est pas acquis qu'il sera un jour déployé au plus haut niveau.

«Il n'y a pas de calendrier précis et aucune décision n'a été prise. La Fifa examinera cette question en coordination avec toutes les parties prenantes concernées et en mettant l'accent sur les meilleurs intérêts du football», avait indiqué la Fédération internationale en présentant cette initiative, en mai 2024.

Le Mondial U20 a débuté samedi et s'achèvera le 19 octobre. L'Uruguay est tenante du titre.